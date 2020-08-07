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رياضة

ويليان خارج قائمة تشيلسي لمباراة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

الجمعة 07/أغسطس/2020 - 06:39 م
ويليان
ويليان
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إسماعيل محمود
أعلن فرانك لامبارد، المدير الفني لنادي تشيلسي الإنجليزي، قائمة فريقه لمباراة نظيره نادي بايرن ميونخ الألماني، في إياب دور الـ 16 لبطولة الدوري الأوروبي.

وشهدت القائمة غياب البرازيلي ويليان، ما يزيد التكهنات حول عدم تجديد عقده وذهابه لنادي ارسنال.

وضمت القائمة كل من: كاباييرو - كيبا - روديجر - كريستنسن - كانتي - باركلي - كوفاسيتش - لوفتس تشيك - إبراهام - زوما - ماونت - جيرو - هودسون أودوي - جيمس - توموري - باتشواي - كامينج - إيميرسون - باتي - سيماو - لورينس - ماتسين - بروخا.

وتقام المباراة في التاسعة من مساء الغد على ملعب أليانز أرينا بألمانيا.

وانتهت مباراة الذهاب التي أقيمت بإنجلترا، بفوز بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل هدف.
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