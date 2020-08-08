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رياضة

استعدادا للدوري.. الإسماعيلي يواجه نادي مصر وديًا

السبت 08/أغسطس/2020 - 07:23 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
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محمد رشاد

يخوض فى الخامسة عصر اليوم السبت، فريق الإسماعيلي الأول لكرة القدم، بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، مباراة ودية مع نظيره نادى مصر بالقاهرة ضمن استعدادات الفريقين لبداية مشوارهم فى بطولة الدوري العائد بعد توقف خمسة شهور بسبب جائحة كورونا ، لاسيما بعد اعتذار ناديى إنبي والانتاج الحربى عن مواجهة الدراويش وديًا، فيما تأجلت مباراة نادى مصر مع الإنتاج الحربى بسبب حالات كورونا فى الفريق الأخير.


ومن المقرر أن يواجه الإسماعيلى المصرى يوم 14 أغسطس باستاد برج العرب بالأسبوع الــ19 من الدورى الممتاز، ثم يلتقى وادى دجلة يوم 19 من الشهر ذاته على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ20.


كما يحل الإسماعيلى ضيفًا على حرس الحدود باستاد المكس يوم 23 من الشهر المقبل بالأسبوع الــ21 على أن يستضيف طنطا يوم 27 أغسطس بالأسبوع الــ22.


وخاض الإسماعيلى أربعة مباريات ودية استعدادًا لعودة بطولة الدوري تعادل مع أسوان بهدف لكل فريق فى أولى ودياته ثم خسر من نادى مصر بهدف دون رد فى ثانى لقاءاته الودية ثم واجه مصر المقاصة وفاز بثلاثة أهداف مقابل هدف  ثم لعب الفريقين ودية أخرى انتهت بالتعادل 1-1.


وكان تجميد النشاط المحلى بمثابة طوق النجاة الحقيقى لبعض الأندية لالتقاط الأنفاس بعد سلسلة من النتائج الباهتة، ومنها الإسماعيلى الذى يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى برصيد 22 نقطة بعدما لعب 18 مباراة فاز فى 6 لقاءات وتعادل فى 4 وخسر8 مواجهات وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 21 هدفًا، كما ودع الدرأويش بطولة كأس مصر بالخسارة بهدف نظيف أمام بيراميدز فى مباراة دورالـ16.


وينتظر نادى الإسماعيلى موقعة حاسمة أمام الرجاء المغربى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" والتى تم تأجيلها بسبب فيروس كورونا القاتل، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الدراويش بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف.

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