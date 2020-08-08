نحتاج تحقيق شفاف.. السنيورة: لا يمكن التعامل مع انفجار بيروت على أنه اصطدام سيارتين

قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق، إنه هناك "غضب عارم في لبنان بعد فاجعة انفجار مرفأ بيروت".





وأضاف فؤاد السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن هناك تأثيرات سياسية على كل الاوضاع الاقتصادية في لبنان .





وتابع فؤاد السنيورة: "لا يمكن التعامل مع انفجار بيروت على أنه اصطدام سيارتين".





وأكمل فؤاد السنيورة : "يجب ان يتحمل المسؤولية كل من له علاقة بحدوث تلك الفاجعة، ونطالب بتحقيق شفاف من هيئة متخصصة ومستقلة وحيادية تتمتع بالشرف لإجراء تحقيق انفجار مرفأ بيروت".





ولفت فؤاد السنيورة: "المتفجرات والمواد شديدة الانفجار المتواجدة في مرفأ بيروت ممنوعة من دخول لبنان من الأساس".