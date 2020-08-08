فؤاد السنيورة: حسان دياب لم يستمع إلى مطالب الشعب اللبناني.. فيديو

قال فؤاد السنيورة رئيس وزراء لبنان السابق، إن حسان دياب رئيس الوزراء لم يستمع إلى صوت الشعب اللبناني.





وأضاف فؤاد السنيورة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن رئيس لبنان عليه ان يكون حاميا للدستور وحامي للتنوع في المجتمع اللبناني".





وتابع فؤاد السنيورة: "حزب الله يحمل السلاح في لبنان"، مضيفا: "الشعب اللبناني لا يرغب في تواجد السلاح في ايدي أحزاب".





وأكمل فؤاد السنيورة: "أهم صفة لدى الحاكم الترقب والترصد ومحاولة النظر إلى المستقبل وتحقيق مصالح الشعب اللبناني وتجنب حدوث المشاكل".





ولفت فؤاد السنيورة إلى أنه "يجب ان يكون رئيس الجمهورية على مسافة واحدة من الجميع وان يكون أب لكل اللبنانيين".