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محافظات

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ في جميع القطاعات.. صور

السبت 08/أغسطس/2020 - 10:29 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية
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أحمد على

ترأس الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الاجتماع التنسيقي الرابع مع مديري مديريات الخدمات بالمحافظة بحضور كلا من اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة و نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وذلك لوضع اللمسات النهائية لإعداد وتجهيز المقار واللجان الانتخابية بجميع المراكز والمدن على مستوى المحافظة والتي يبلغ عددها 799 لجنة و703 مقر انتخابي .

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كما شدد المحافظ على تهيئة كافة الأجواء المناسبة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم.

ووجه الحاضرين بالمرور الميداني اليوم للتأكد من جاهزية جميع المقرات وتلافي أي سلبيات لإنجاح سير العملية الانتخابية وإزالة أي معوقات يمكن أن تؤثر على انتظام العملية الانتخابية و التشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم وتطهير مستمر للمقار الانتخابية.

كما أصدر محافظ الغربية صباحا اليوم قرار بتشكيل غرفة عمليات مركزية لمتابعة العملية الانتخابية

ووجه المحافظ في نهاية الاجتماع بضرورة حث المواطنين على النزول والمشاركة الإيجابية في هذا الاستحقاق الدستوري .

كما حضر الاجتماع مديري مديريات الصحة والتربية والتعليم والشباب والرياضة والري والتضامن الاجتماعي والكهرباء والزراعة ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس المنطقة الأزهرية .

 

محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ في جميع القطاعات.. صور
محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ في جميع القطاعات.. صور
محافظة الغربية: رفع درجة الاستعداد لانتخابات الشيوخ في جميع القطاعات.. صور
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