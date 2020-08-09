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رياضة

حصاد دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا.. 3 مفاجآت مدوية.. وبايرن ميونخ يواصل اضطهاد أندية لندن

الأحد 09/أغسطس/2020 - 10:54 ص
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس
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محمد السعيد
أسدل الستار على دور الـ 16 بمسابقة دوري أبطال أوروبا "تشامبيونزليج"، أمس، السبت، والذي شهد العديد من المفاجآت المدوية.

واستأنفت أول أمس، الجمعة، باقي مباريات دور الـ 16، بعد توقف طويل، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وداع ليفربول "حامل اللقب" أمام أتلتيكو مدريد كان أحد أبرز مفاجآت الجولة، وأيضا خروج يوفنتوس على يد ليون وتوتنهام أمام لايبزيج.

وحقق زين الدين زيدان رقم سلبيا لأول مرة في تاريخه، بعد الهزيمة أمام مانشستر سيتي ذهابا وإيابا، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يودع فيها زيدان المسابقة من الأدوار الإقصائية.

شارك زيدان في مسابقة دوري أبطال أوروبا 3 مرات خلال عمله كمدير فني ونجح في قيادة ريال مدريد للتتويج بالثلاث نسخ 2016 و2017 و2018، لتصبح هذه هي المرة الأولى التي يودع فيها زيدان المسابقة من الأدوار الإقصائية.

أمام برشلونة فقد تأهل بعد فوز مقنع على نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة الإياب.

فيما واصل فريق بايرن ميونخ تألقه التاريخي والاستثنائي أمام أندية لندن، حيث اكتسح تشيلسي بسبعة أهداف مقابل هدف بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

الحساب الرسمي لبايرن ميونخ عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" سخر من تفوق البافاري الدائم على أندية لندن، قائلا: "إذا كان المنافس لندني فلا تحدثني عن حقوق الإنسان".

ويستعرض "صدى البلد" نتائج مباريات دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا بمجموع مباراتي الذهاب والإياب:

لايزبيج الألماني 4 - 0 توتنهام الإنجليزي

أتلانتا 8 - 4 فالنسيا

باريس سان جيرمان  3 - 2 بوروسيا دورتموند

أتلتيكو مدريد 4 - 2 ليفربول

مانشستر سيتي 4 - 2 ريال مدريد

يوفنتوس 2 - 2 ليون "ليون تأهل مستفيدا من ميزة إحرازه هدفا خارج الأرض"

برشلونة 4 - 2 نابولي

بايرن ميونخ 7 - 1 تشيلسي.
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