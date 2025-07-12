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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصحة: توفير كواشف فحص الـ«كوانتيفيرون» بـ7 مستشفيات للأمراض الصدرية

وزارة الصحة
وزارة الصحة
عبدالصمد ماهر

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير كواشف فحص الـ«كوانتيفيرون» اللازمة لبرنامج الكشف المبكر عن الدرن الكامن بين مرضى الغسيل الكلوي، في مستشفيات صدر (العباسية – المنيا – أسيوط – الزقازيق – المحلة – المنصورة – المعمورة) بداية شهر يناير حتى نهاية يونيو 2025، وربط باقي المحافظات بها، مع إعداد استبيان لمناظرة الحالات وتدريب الفرق اللازمة للعمل بالبرنامج.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم البدء بتنفيذ البرنامج بمراكز الغسيل الكلوي التابعة لمديريات الشئون الصحية، على أن يتم التوسع بمراكز الغسيل الكلوي التابعة للتأمين الصحي، والمؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز الطبية المتخصصة، وهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، بحيث يتم نقل العينات طبقا للقواعد المعمول بها وإرسالها إلى معامل مستشفيات الصدر لتحليلها.

 إجراء اختبارات الدرن الكامن لـ30,560 مريض غسيل كلوي

ومن جانبه، قال الدكتور بيتر وجيه مساعد وزير الصحة والسكان للشئون العلاجية، أنه تم إجراء اختبارات الدرن الكامن لـ30,560 مريض غسيل كلوي، بعدد 345 مركز غسيل كلوي، منها (287 مركزا بمديريات الشئون الصحية، و29 مركزا بالتأمين الصحي، و 18 مركزا بمستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة و 6 مراكز بهيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية و5 مراكز بمستشفيات المؤسسة العلاجية) وتم تقييم الحالات بمستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية، وإعطاء العلاج الوقائي، طبقا لتقييم الحالة وللأدلة الاسترشادية.

وأشار الدكتور وجدي أمين مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إلى أن فحص الـ«كوانتيفيرون» هو فحص دم للكشف عن الإصابة بمرض الدرن الكامن، ويساعد في منع تحوله إلى الدرن النشط، وهو من الفحوصات الدقيقة، في تحديد وجود مرض الدرن من عدمه.

الصحة اختبارات الكشف المبكر الدرن غسيل كلوي المستشفيات العباسية

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