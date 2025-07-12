قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث صباحا
صدم رجل مرور .. القبض على سائق تروسيكل بالجيزة | فيديو
سرب زلازل يهز جنوب كاليفورنيا .. أكثر من 40 هزة في يوم واحد
محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص
تفاصيل أخطر عملية تجسس سرية نفذتها صحفية فرنسية يهودية في إيران
خبير أمريكي: واشنطن تضغط لنزع سلاح حزب الله جنوب الليطاني
خاص للمستثمرين | طرح قطعة أرض بالنوبارية الجديدة لإقامة مجتمع عمراني متكامل
تعزيز الشراكة بين مصر ومنظمة الصحة العالمية لدعم منظومة الرعاية الصحية والتنمية المستدامة
الإحصاء: 4.7% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الإفريقى خلال 2024
مدير مركز نيويورك للسياسات: الوضع في الشرق الأوسط خطير خاصة ما يحدث بـ غزة
مصر تنفذ أكبر مشروع طاقة شمسية.. 320 وحدة ومستويات إنتاجية 1650 ميجاوات| تفاصيل
بعد انسحاب الريان والوصل.. ما هي وجهة وسام أبو علي القادمة؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص

محمد هنيدي
محمد هنيدي
تقى الجيزاوي

كشف الفنان محمد هنيدي حقيقة تعرضه لأزمة صحية شديدة وخضوعة لجراحة دقيقة لإستئصال جزء من معدته كما تداول خلال الساعات القليلة الماضية. 

وأكد محمد هنيدي فى تصريح  خاص لموقع “صدي البلد” أن كل ما تداول بشأن خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته هو مجرد شائعات ليس لها اساس من الصحة وهو يتمتع بصحة جيدة.

آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية

وكان شارك الفنان محمد هنيدي فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٥ بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمال.

اخر اعمال محمد هنيدي الدرامية

وآخر أعماله في السينما هو فيلم “مرعي البريمو” الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.

محمد هنيدي اعمال محمد هنيدي مسلسل شهادة معاملة أطفال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس .. درجاتك هنا خلال ساعات

الكارت الموحد

بديل بطاقة التموين.. كيفية استخراج الكارت الموحد 2025

شادي زلطة

التعليم تنفي تأجيل قرار تخصيص 20% من الدرجات للحضور والغياب بالإعدادية لـ2027

أسعار الدواجن

هبوط متتالي .. انخفاض أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 12 يوليو 2025

عيار 21 وصل كام؟.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

عيار 21 نزل 350 جنيهًا من القمة.. تراجع أسعار الذهب اليوم بعد قفزة كبيرة

الذهب

عيار 21 مفاجأة .. أسعار الذهب اليوم السبت 12 يوليو

مصطفي يونس

أتمنى يتقدم بلاغ فيا.. مصطفى يونس يوجه رسالة إلى إدارة الأهلي

بناء

خطوات استخراج تراخيص البناء وعدد الأدوار المتاحة بالقانون الجديد 2025

ترشيحاتنا

صورة موضوعية

«إنجاز طبي جديد».. مستشفى الغردقة العام ينجح في إنقاذ مريض يعاني من «انسداد الشرايين»

محافظ الغربية

الرصف يُعيد رسم وجه القرى.. والغربية تتصدر المشهد بـ 96.5٪ إنجازا في زفتى

صورة أرشيفية

بيطري الغربية: تحصين 266 ألفا و554 من رؤوس الماشية ضد الحمي القلاعية

بالصور

رفقة زوجها .. أسماء أبو اليزيد تثير الجدل بظهورها الأخير

اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد
اسماء ابو اليزيد

بديل البنزين .. اليابان تبتكر وقود سيارات مصنوع من الحشائش

وقود
وقود
وقود

على البحر.. نرمين الفقي تستعرض رشاقتها

نرمين الفقي
نرمين الفقي
نرمين الفقي

نجوم تنس مربوطون على سيارات لكزس في تجربة قيادة غريبة

لكزس
لكزس
لكزس

فيديو

ثراء جبيل

ثراء جبيل تكشف جنس مولودها الأول.. فيديو

شيرين وفضل شاكر

بعد أزمة موازين.. شيرين وفضل شاكر فى أغنية جديدة قريباً

المشاجرة

أولوية المرور.. سائقان يتعديان على بعضهما بالضرب في القاهرة| فيديو

غادة عبد الرازق

الساحل أول أسبوع.. غادة عبد الرازق تعلق على إصابتها في القدم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - مستشار التكنولوجيا وخبير أمن المعلومات

د. محمد عسكر يكتب: البنية التحتية الرقمية في مهب الحريق

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

المزيد