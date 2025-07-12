محمد هنيدي يكشف حقيقة خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته |خاص

كشف الفنان محمد هنيدي حقيقة تعرضه لأزمة صحية شديدة وخضوعة لجراحة دقيقة لإستئصال جزء من معدته كما تداول خلال الساعات القليلة الماضية.

وأكد محمد هنيدي فى تصريح خاص لموقع “صدي البلد” أن كل ما تداول بشأن خضوعه لجراحة استئصال جزء من معدته هو مجرد شائعات ليس لها اساس من الصحة وهو يتمتع بصحة جيدة.

آخر أعمال محمد هنيدي الدرامية

وكان شارك الفنان محمد هنيدي فى ماراثون رمضان الماضي ٢٠٢٥ بمسلسل “شهادة معاملة أطفال”.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

ومسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان عبدالمال.

اخر اعمال محمد هنيدي الدرامية

وآخر أعماله في السينما هو فيلم “مرعي البريمو” الذي تم عرضه ضمن أفلام صيف 2023، وشاركه في البطولة، غادة عادل، لطفي لبيب، محمد محمود، مصطفى أبو سريع، محمد محمود، أحمد بدير، والفيلم من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج سعيد حامد، وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حول تاجر بطيخ، وهي الشخصية التي يجسدها الفنان محمد هنيدي، الذي يواجه العديد المواقف الكوميدية المثيرة من خلال عمله.