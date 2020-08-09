الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد السكندري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .
وشهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد.
وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا .
وكان الجهاز الفني قد عقد جلسة مع اللاعبين في بداية المران طالبهم خلالها بضرورة التركيز لتحقيق الفوز في اللقاء والحصول على الثلاث نقاط .