الزمالك يختتم تدريباته استعدادا للاتحاد السكندري

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته على ملعب فندق الإقامة بمعسكر برج العرب استعدادا للقاء الاتحاد السكندري المقرر له غدا الاثنين في الجولة الثامنة عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز .









وشهد التدريب مشاركة الثنائي المغربي محمد أوناجم وأشرف بن شرقي بالإضافة إلى طارق حامد.









وركز الجهاز الفني للفريق على بعض الجوانب الفنية والخطط لتطبيقها في مباراة الاتحاد غدا .







