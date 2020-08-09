محمد أنور يطلب من جمهوره الدعاء لـ مصطفى حفناوي

نشر الفنان محمد انور صورة لليوتيوبر مصطفى حفناوى من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام ".





وعلق محمد انور على الصورة، قائلا: " إلهي أذهب البأس ربّ النّاس، اشف وأنت الشّافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاءً لا يغادر سقمًا، أذهب البأس ربّ النّاس، بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".





وتابع: "اللهم إنّي أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمدّه بالصحّة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك، إنّك على كلّ شيءٍ قدير"





ويمكث "حفناوي" بالعناية المركزة منذ عدة أيام، نتيجة إهمال طبي أدى إلى ضمور في المخ وإصابته بجلطة في الجزء الأيسر.



