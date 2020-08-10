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فن

ربنا ما يوجع قلوبنا عليك.. إيمان العاصي تدعو لمصطفى حفناوي

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 11:53 ص
صدى البلد
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طلبت الفنانة إيمان العاصي من جمهورها الدعاء لليوتيوبر مصطفى حفناوي، بعد دخوله في غيبوبة بإحدى مستشفيات القاهرة.

ونشرت إيمان العاصي صوررة لمصطفى حفناوي وعلقت عليها:"مصطفي شاب صغير ضحكته تدخل القلب محتاج كل دعوه من القلب سبحان من دخل حبه في قلوب الناس من غير ما يعرفوه قادر يشفيه ويكتبله عمر جديد مصطفي محتاج دعواتكم تصدقوا بالدعاء لمصطفي يمكن يقوم من تعبه ربنا يشفيك يا مصطفي يارب وميوجعش قلوبنا عليك".

ويمكث "حفناوي" بالعناية المركزة منذ عدة أيام، نتيجة إهمال طبي أدى إلى ضمور في المخ وإصابته بجلطة في الجزء الأيسر.
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