AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

تأجيل محاكمة متهمين اختلسوا أموال من جهة عملهم لـ 7 سبتمبر

الإثنين 10/أغسطس/2020 - 02:22 م
متهمين اختلسوا أموال
متهمين اختلسوا أموال من جهة عملهم
Advertisements
رامي المهدي
أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة،بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي،محاكمة محصل بمأمورية احدي المحاكم الابتدائية ومراجع بمامورية احدي المحاكم لاتهامهم باختلاس اموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف لجلسة 7 سبتمبر لحضور المتهمين من محبسهم.

وكشف أمر الاحالة الصادر من نيابة الاموال العامة ان المتهمين بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفتهما موظفين عموميين اختلاسا اموالا وجدت في حيازتهما بسبب وظيفتهما بان اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة واربعون الفا وتسعة وستون جنية المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها علي النحو المبين بالاوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل وقد ارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك انهما في ذات الزمان والمكان .

وأضاف أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات" والمتهم الاول بحوافظ التوريد  بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبات .

وأكد أمر الاحالة ان المتهمين بصفتهما قد اضرا عمدًا باموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بان اختلسا المبلغ النقدي بما الحق ضررًا باموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحبس عامًا لـ مندوب بشركة اختلس أموالا من جهة عمله بمدينة نصر

بتهمة اختلاس 6 ملايين جنيه.. تأجيل محاكمة أعضاء مجلس إدارة شركة لـ 12 أغسطس

مد أجل الحكم على المتهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من أحد البنوك

المشدد 15 عاما بحق 4 متهمين بالاستيلاء على أموال أحد البنوك

23 سبتمبر الحكم على 20 متهما بالاتجار بالبشر

تأجيل محاكمة متهمين اختلسا 1.5 مليون جنيه من جهة عملهما بالتزوير لجلسة الغد

ترشيحاتنا

وزير التعليم العالي: انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق 22 أغسطس الجاري

صفعة مدوية لأردوغان ..البحرين تمنع دخول الأتراك إلى أراضيها

قرار جديد من إيهاب جلال بشأن مصابي كورونا بالمقاصة قبل مواجهة الزمالك

على طريقته| الكاف يحتفل بعيد ميلاد التوءم حسام وإبراهيم حسن

أسباب إصابة زجاج السيارة بالسرطان وكيفية الوقاية منه

نشرة المرأة والصحة| سعر صادم لـ ساعة ياسمين صبري.. أضرار نقص الكالسيوم في الجسم .. عادات شائعة تصيبك بخشونة الركبة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جريئة و متنوعة .. 15 صورة تكشف عن إطلالات كايلي جينر في عيد ميلادها

رينو تعلن عروضا جديدة على سياراتها في مصر .. صور

بملابس عصرية .. هنادي مهنى تتألق فى أحدث ظهور