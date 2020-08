بعد رفض هاني شاكر اعتذاره.. أحمد فلوكس: أنا مش هَرُدّ على كلام الأستاذ

View this post on Instagram

انا مش هارود علي كلام استاذ هاني شاكر .... استاذ هاني قامه كبيره و لايمكن ابدا اقول كلمه بعد كلامه ... انا وجهتي نظري كانت واضحه .. حتي لو ادايق فاله الحق .وله كل الحب ... ... و ارفض نهايي الظهور في برنامج استاذ وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقين ..و لن ارود .... الموضوع بالنسبالي اتقفل و قدمت اعتذار و الاستاذ الكبير يقول ما يحلو له و علينا الصمت و عدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور اخي الاكبر د اشرف ذكي او اخونا الاكبر قيمه و مقاما و نجوميه و تاريخ الاستاذ هاني شاكر .... الموضوع اتقفل .وو مش هاتكلم فيه تاني نهايي و بالنسبالي خلص ..... خلونا نشوف شغلنا ..... شكرا ......