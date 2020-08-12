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فن

بعد رفض هاني شاكر اعتذاره.. أحمد فلوكس: أنا مش هَرُدّ على كلام الأستاذ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:46 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر الفنان أحمد فلوكس صورة له من خلال حسابه عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".
وعلق فلوكس، على الصورة "انا مش هَرُدّ على كلام استاذ هاني شاكر.... أستاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدًا أقول كلمة بعد كلامه ... أنا وجهة نظري كانت واضحه .. حتى لو اتضايق؛ فله الحق وله كل الحب". 

وأضاف: "أرفض نهائيا الظهور في برنامج استاذ وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقيين.. ولن أرد".

وأكمل " الموضوع بالنسبالي اتقفل و قدمت اعتذار و الاستاذ الكبير يقول ما يحلو له و علينا الصمت و عدم الرد، فلا كلام بعد الكبير، سواء الدكتور أخي الاكبر د اشرف زكي، او اخونا الاكبر قيمة ومقاما ونجومية وتاريخا، الاستاذ هاني شاكر .... الموضوع اتقفل ومش هاتكلم فيه تاني نهائي، وبالنسبالي خلص.. خلونا نشوف شغلنا.. شكرا".

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يذكر ان الفنان هانى شاكر، نقيب الموسيقيين، قد علَّق على الانتقاد الحاد الذى وجهه له الفنان  أحمد فلوكس، على خلفية نعيه اليوتيوبر مصطفى حفناوي، مشددًا على أنه لم يسعَ إلى الشهرة على السوشيال ميديا كما يدعى البعض، وتابع: "هانى شاكر مش ملطشة يا حبيبي.. اعمل أفلام بعيد عنى.. أنت اللى عاوز تاخد اللقطة مش أنا.. حسبى الله ونعم الوكيل".

وأضاف "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى ،أن "فلوكس"، لو كان عضوًا بنقابة الموسيقيين؛ لكان "شطبه" منها.

وتابع:"السوشيال ميديا ورتنا بلاوى .. احنا وصلنا للحضيض ..والله لو هو عندى فى النقابة؛ لأشطبه".


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انا مش هارود علي كلام استاذ هاني شاكر .... استاذ هاني قامه كبيره و لايمكن ابدا اقول كلمه بعد كلامه ... انا وجهتي نظري كانت واضحه .. حتي لو ادايق فاله الحق .وله كل الحب ... ... و ارفض نهايي الظهور في برنامج استاذ وائل الإبراشي للرد علي كلام نقيب الموسيقين ..و لن ارود .... الموضوع بالنسبالي اتقفل و قدمت اعتذار و الاستاذ الكبير يقول ما يحلو له و علينا الصمت و عدم الرد فلا كلام بعد الكبير سواء الدكتور اخي الاكبر د اشرف ذكي او اخونا الاكبر قيمه و مقاما و نجوميه و تاريخ الاستاذ هاني شاكر .... الموضوع اتقفل .وو مش هاتكلم فيه تاني نهايي و بالنسبالي خلص ..... خلونا نشوف شغلنا ..... شكرا ......

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