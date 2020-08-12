AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الفتيات والسيدات يقبلن على لجان الاقتراع قبل غلقها بمدينة الشروق

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 06:34 م
صدى البلد
Advertisements
إيمان طلعت - تصوير عمرو سيد
شهدت إحدى لجان مدينة الشروق تزايد ملحوظ من الفتيات والسيدات للإدلاء بأصواتهن بمجلس الشيوخ 2020 قبل غلقها بساعات قليلة، وكانت الناخابات ملتزمات بإرتداء الكمامات والتباعد بينهن.  

و قام الشباب المنظم باجراء جميع الإجراءات الاحترازية و تعقيم الناخبين قبل الدخول الي اللجان.

و‎انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بالداخل لليوم الثاني على التوالي والأخير، لانتخاب 200 عضو بمجلس الشيوخ؛ 100 بنظام القوائم و100 بنظام الفردى، حيث يتنافس فى الانتخابات 787 مرشحًا فى 27 دائرة بالنظام الفردى.

بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربع المخصصة لنظام القائمة، وتتواجد قائمة واحدة هى القائمة الوطنية من أجل مصر، والتي تضم 11 حزبا سياسيا (مستقبل وطن والوفد وحماة الوطن ومصر الحديثة والإصلاح والتنمية والتجمع والشعب الجمهورى والمصرى الديمقراطى الاجتماعى والحركة المصرية والحرية المصرى والمؤتمر)، بالإضافة لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

واستعدت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، بشكل مكثف لعملية الاقتراع، ورفعت درجات الاستعداد القصوى بالتنسيق مع كل أجهزة وجهات الدولة المختلفة لإتمام عمليات الاقتراع، وذلك من خلال الانتهاء من طباعة أوراق الاقتراع وتأمين اللجان وتوفير أماكن إقامة للقضاة المشرفين على الانتخابات.

كما كلفت الهيئة منسق طوابير لمعرفة من يرتدى الكمامة من عدمه وتوفير قفازات بلاستيكية لاستخدامها فى القلم المستخدم فى إبداء الرأى منعا لنقل العدوى.

وقيّدت الهيئة نحو 63 مليون ناخب بقاعدة بيانات الناخبين، كما  اتخذت الإجراءات الاحترازية للحد من العدوى والوقاية من كورونا بتعقيم كل مركز اقتراع ولجنة قبل يوم من بدء الاقتراع فى اليوم الأول من انتخابات الداخل، وعقب انتهاء التصويت فى اليوم الأول، ونفس الحال قبل وبعد الاقتراع فى اليوم الثانى.

وتشترك القوات المسلحة فى تأمين الانتخابات بعناصرها فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية، حيث حرصت القيادة العامة للقوات المسلحة على إعداد قوات التأمين الثابتة والاحتياطات القريبة والبعيدة ودوريات التأمين المتحركة، والتأكد من تفهم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها لحماية المواطنين والتصدى لكل التهديدات التى يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان بالتعاون مع قوات الشرطة المدنية وعناصر الأمن فى محيط اللجان.

وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، بلجنته الانتخابية بمدرسة الشهيد مصطفى يسرى أبو عميرة بمصر الجديدة، كما أدلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدكتور علي عبدالعال رئيس البرلمان، فضلا عن عدد من الوزراء والنواب والمسئولين بصوتهم الانتخابي.

ومن المقرر أن تجرى جولة الإعادة يومى 6 و7 سبتمبر المقبل للمصريين بالخارج، ويومى 8 و9 سبتمبر للمصريين بالداخل، على أن يكون موعد الإعلان النهائى للانتخابات ونشرها فى موعد أقصاه الأربعاء 16 سبتمبر. 

الفتيات والسيدات يقبلن على لجان الاقتراع قبل غلقها بمدينة الشروق
الفتيات والسيدات يقبلن على لجان الاقتراع قبل غلقها بمدينة الشروق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء توافد الناخبين على لجان المنيل ومصر القديمة.. شاهد

وسط إجراءات وقائية.. توافد الناخبين على لجان الشروق.. فيديو

إقبال كثيف وتطبيق الإجراءات الاحترازية في بداية اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

لفتة إنسانية.. ضابط شرطة يساعد عجوزا على ارتداء الكمامة فى لجنة بإمبابة

لليوم الثاني.. استمرار توافد أهالى شبرا للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات الشيوخ

ترشيحاتنا

بعد انفجار بيروت.. أمريكا تستعد لفرض عقوبات على حزب الله.. تفاصيل

10 صور رومانسية جمعت بين دينا الشربيني وعمرو دياب

سارق بنوك يقتل نفسه أثناء محاولته تنفيذ عملية سطو.. تفاصيل

أحمد مسعود حارس المصري: اعتزلت بسبب الأهلي ووالدتي لم تتوفى بـ كورونا

الأولى على الثانوية الأزهرية أدبي: أوجه شكري لشيخ الأزهر.. وعملية التصحيح لم تظلم أحدا

محمد رشاد يحذف صوره مع مي حلمى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج التهاب الحلق.. دون أدوية

بملابس رياضية.. ياسمين صبري تستعرض جمالها على إنستجرام

سر فشل زواج ميجان ماركل الأول من منتج أمريكي قبل ارتباطها بالأمير هاري