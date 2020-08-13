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أخبار العالم

العراق يجري اتصالات مكثفة مع الدول العربية لوقف الاعتداء التركي

الخميس 13/أغسطس/2020 - 03:43 م
اعتداء تركى على العراق
اعتداء تركى على العراق
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ميس رضا
أجرى وزير الخارجيّة العراقي فؤاد حسين اتصالات عِدّة مع نظرائه العرب على خلفيّة الاعتداء التركيّ السافر الذي تسبّب باستشهاد ضابطين وجنديّ من الجيش العراقيّ كانوا يقومون بمهمة لبسط الأمن على الشريط الحُدُوديّ مع الجانب التركيّ؛ وذلك بطائرة مُسيّرة في منطقة سيدكان في أربيل بكردستان.

وأفادت الخارجية العراقية، بأن الاتصالات جاءت بهدف إحاطة الأشقاء العرب بتفاصيل هذا الاعتداء، داعيًا إلى أهمّية تضافر الجهود العربيّة إزاء هذه التطوّرات الخطيرة في الموقف الأمنيّ مع الجارة تركيا، والخُرُوج بموقف مُوحّد يُلزم الأتراك بعدم تكرار هذه الانتهاكات، وسحب قواتهم المتوغّلة في الأراضي العراقيّة.

وكان الأمين العام لجامعة الدول العربيّة أحمد أبو الغيط، أجرى عدة اتصالات هاتفية بعدد من الوزراء وهم كلّ من: سامح شكري وزير الخارجيّة المصريّ، و أيمن الصفدي وزير الخارجيّة الأردنيّ، والأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجيّة السعوديّ، ووزير الخارجيّة الكويتي الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح.

وقد أكّد الأشقاء دعم بلدانهم الكامل لأمن وسيادة العراق، وإدانة الاعتداءات التركيّة، داعين إلى ضرورة الوقف الفوريّ لأي عمليات عسكرية تركيّة على الأراضي العراقيّة.
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