ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة

أصدر المركز الاعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا قال فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 3 سفن حاويات وعدد 6 سفن بضائع عامة.. بينما غادر عدد 4 سفن حاويات وعدد 7 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة .





وأشار البيان ، إلى ان حركة الصادر من البضائع العامة، بلغت 16619 طن تشمل : 2300 طن ذرة و 2750 طن مولاس و 8694 طن فوسفات و 23 طن كسب صويا و 2852 طن أسمنت كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 24135 طن تشمل : 7500 طن نواتج تقطير و 1669 طن خشب زان و 8107 طن ذرة و 1697 طن كلوريد ايثلين و 5162 طن قمح .





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واوضح البيان أن اجمالى حركة الصادر من الحاويات 387 حاوية مكافئة تشمل فواكة ( عنب و فراولة و رمان و مانجو ) وخضروات ( خضار مشكل مجمد وخرشوف وبطاطا وبطاطس و فلفل ) و حاصلات زراعية ( بصل ) يتم تصديرها إلى كل من الامارات والأردن والسعودية وهولندا وفرنسا وألمانيا وانجلترا وسنغافورة .





وأضاف البيان ، ان عدد الحاويات الوارد 434 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2130 حاوية مكافئة ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 58038 طنا ... بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 49943 طنا .





كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3818 شاحنة منها 616 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 31794 من البضائع العامة.