سلبية المسحة الطبية لفريق غزل المحلة استعدادا لدورى القسم الثانى





وأكد النادي سلبية مسحات فيروس كورونا التى قررها اتحاد الكرة علي أندية دورى القسم الثاني استعدادا لعودة الدورى في 20 ديسمبر المقبل بعد التوقف.





ويستعد فريق غزل المحلة بقيادة خالد عيد لعودة منافسات الدوري القسم الثاني لمجموعة بحري علي أمل تحقيق حلم الجماهير بالصعود للدورى الممتاز واستعادة الأمجاد.





ويحتل فريق غزل المحلة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الثالثة "بحرى" برصيد 32 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن المتصدر ألعاب دمنهور.

أعلن نادي غزل المحلة نتيجة المسحة الطبية للفريق الأول لكرة القدم استعدادا لعودة منافسات دورى القسم الثاني بعد فترة توقف دامت لأكثر من أربعة أشهر علي خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.