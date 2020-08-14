ولاد الحتة بحي الشيخ حسن بالفيوم تخلوا عن شهامتهم.. ذبحوا زوجين مسنين فصلوا رأس العجوز.. وقطعوا يد السيدة وأذنها بسكين المطبخ ليستولوا على مصوغاتها

فصلوا رأس العجوز وقطعوا يدها وأذنها بسكين المطبخ ليستولوا على مصوغاتها

جنايات الفيوم تسدل الستار على الجريمة التى هزت الفيوم و تصدر حكما باعدامهم





لم يعلم الزوجان المسنان فرحات وزوجته نورى الهدى اللذان تخطيا من العمر الــ 65 عاما، أن يكون مصيرهما ونهايتهما على أيدى "أولاد حتتهم" من أبناء المنطقة التى يسكنا بها، فى غياب كامل للشهامة والجدعنة التى اشتهر بها ولاد البلد، ولم يعلما أيضا أن موتهما سيكون بهذه الطريقة البشعة التي اهتزت لها مشاعر اهالى محافظة الفيوم ، بالتمثيل بجثة الزوجة وقطع ذراعها واذنها لسرقة الاسورة والقرط الذهبى ثم فصل رأسها عن جسدها ، بهذه الوحشية من 4 شباب يقطنون بالحي.





البعض منهم يعمل فى سمكرة السيارات والاخر فى بيع الاسماك ، بعد ان تجردوا من مشاعرهم وإنسانيتهم من أجل حفنة قليلة من الجنيهات، كان من الممكن أن يحصلوا عليها فى عملهم .





وعاقبت محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الفيوم، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ، ومحمد ثروت ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي ، بالإعدام شنقا لأربعة متهمين، قاموا بقتل زوجين بحى الشيخ حسن بمدينة الفيوم بعد الاستيلاء على مصوغاتهم والتمثيل بجثة الزوجة بعد أن قطعوا ذراعها لسرقة الاساور الذهبية وقطعوا ايضا أذنها لسرقة قرطها الذهبى ثم فصلوا رأسها عن جسدها .





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وفى ليالى شهر سبتمر من العام الماضى وبالتحديد عقب أذان العشاء توجه ربيع وشقيقه أحمد و بصحبتهما ياسر وحسن وهم من شباب حى الشيخ حسن بمدينة الفيوم ، الى منزل عم فرحات وزوجته نور الهدى ، وصعدا الى شقتهما السكنية باحدى عمارات حى الشيخ حسن ، وطرق احدهم عليهما الباب ففتحت لهما نور الهدى التى تبلغ من العمر 67 سنة وكان زوجها فرحات أحمد (76 سنة ) موجودا معها فى هذا التوقيت ، خاصة انهما لم ينجبا اى اطفال ، واستقبل الاربعة شباب من "أولاد الحته" ، حيث لهما سابق معرفة كجيران وتعاملات فى شراء أجهزة كهربائية من الزوجين اللذين يبيعان بالتقسيط ، بالإضافة إلى عمل جمعيات لأهالى الحى .





وبعد ان شرب الشباب الاربعة الشاى ، انقضوا على الرجل العجوز وزوجته وطرحوهما ارضا ، وانهالوا عليهما طعنا بالسكاكين ، حتي لفظا أنفاسهما ، ولم يكتفوا بذلك ، بل قاموا بقطع ذراع السيدة وأذنها ليستولوا على الاسورة الذهبية والقرط الذهبى ، ثم فصلوا رأسها عن جسدها ، بعد ان تجردوا من كل معانى الرحمة والأنسانية ، وبحثوا عن اموال أو مشغولات ذهبية فلم يجدوا الا القليل ، فاستولوا عليه ، وفروا هاربين .بعد أرتكابهم جريمتهم البشعة التى هزت أرجاء الفيوم .





وفى صباح اليوم الثانى للحادث ، حضرت ابنة شقيقة الزوجة لتطمئن على خالتها لتجدها وزوجها غارقين فى دمائهما وجثث هامدة ، فتعالت صرخاتها ، وامتلأت الشقة بالجيران الذين أبلغوا الشرطة ، التى حضرت على الفور وتم أخطار النيابة العامة التى امرت بتشريح الجثتين .





وتعود أحداث القضية إلى شهر سبتمبر من العام الماضي عندما تلقى مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العقيد محمد حافظ الحنبولي نائب مأمور قسم شرطة الفيوم ثان، بالعثور على جثة "فرحات أحمد يوسف" 76 سنة، على المعاش، وزوجته "نور الهدى عبد الغني" 67 سنة، ربة منزل، مذبوحين داخل شقتهما في مساكن حي جنوب بمدينة الفيوم.





وتبين من تحريات الرائد محمد دعبس رئيس مباحث قسم الفيوم ثان، أن الزوجين يقيمان بمفردهما داخل شقتهما في مساكن حي جنوب، وأنهما لم ينجبا.





وأوضحت التحريات أيضا أن الزوجة تقوم بتحصيل مبالغ مالية بنظام "الجمعية" بمبالغ كبيرة شهريًا، بالإضافة إلى ممارسة نشاط التجارة في الأجهزة الكهربائية بنظام القسط الشهري.





كما تبين أن وراء واقعة ذبح الزوجين 4 متهمين يقيمون في المنطقة نفسها، وأنهم طرقوا باب شقة المجني عليهم، وعندما فتحت لهم الزوجة، اقتحموها وأحضر أحدهم سكينا من داخل المطبخ، ذبح بها الاثنان الآخران الزوجين، وسرقوا مبالغ مالية كانت في المنزل.





وأشارت التحريات إلى أن المتهمين، "ياسر. ب"، و"ربيع. م"، وشقيقه "أحمد" و"حسن. س"، طرقوا باب الشقة وعندما فتحت لهما الزوجة الباب اقتحموا الشقة وذبحوا المجني عليهما وقطعوا يد الزوجة لسرقة مشغولاتها الذهبية وفروا هاربين ، ثم أغلقوا باب الشقة وفروا هاربين.





تم القبض على المتهمين الاربعة وأحيلوا الى محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا طوارئ بمحافظة الفيوم ، برئاسة المستشار ياسر محرم درويش ، رئيس المحكمة ، وعضوية المستشارين حسن إسماعيل ، ومحمد ثروت ، وأمانة سر محمد عبد اللطيف البرعي ، وسكرتارية تنفيذ شعبان عجمي ، التى قررت إحالة أوراق القضية لفضيلة المفتي في جلستها الماضية





وفى جلسة أمس للنطق بالحكم ، قضت المحكمة حضوريا بإجماع الآراء بمعاقبة المتهمين الاربعة بالإعدام شنقا ، لتسدل محكمة جنايات الفيوم وامن الدولة العليا طوارئ الستار على أبشع جريمة هزت محافظة الفيوم لزوجين مسنين.