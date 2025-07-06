قطاع المعاهد الأزهرية يطلق مبادرة «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا»

دشّن قطاع المعاهد الأزهرية، برئاسة فضيلة الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس القطاع، مبادرة توعوية جديدة تحت عنوان «قطاراتنا.. مرآة حضارتنا»، بالتعاون مع وزارة النقل المصرية، وذلك في إطار المشروع القيمي «أنا الراقي بأخلاقي»، الذي يهدف إلى تعزيز منظومة القيم الأخلاقية والسلوكيات الإيجابية لدى الطلاب.

أهداف مبادرة "قطاراتنا.. مرآة حضارتنا"

وتهدف المبادرة إلى غرس قيم الانضباط، والانتماء الوطني، واحترام الممتلكات العامة، وخاصة وسائل النقل العامة والقطارات، في نفوس طلاب المعاهد الأزهرية. وتُنفَّذ المبادرة من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية والثقافية المتنوعة، تشمل حملات توعية، وندوات دينية وتثقيفية، ومسرحيات مدرسية، وورش عمل لأولياء الأمور، إلى جانب إنتاج فيديوهات توعوية بمشاركة الطلاب أنفسهم، لتكون وسيلة تعبّر عن وعيهم ودورهم في نشر هذه القيم.

وتأتي هذه المبادرة تأكيدًا على دور الأزهر في بناء الإنسان وتربية النشء على القيم الدينية والوطنية والسلوك الحضاري، ومواكبةً لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بالسلوك العام والحفاظ على المرافق الحيوية.

كما تُعَدُّ المبادرة نموذجًا للتكامل بين المؤسسات التعليمية وقطاعات الدولة المختلفة، بهدف تحويل السلوكيات الإيجابية إلى ممارسات يومية يعيشها الطلاب داخل محيطهم، خاصة في المرافق العامة كالقطارات، ما يسهم في تنشئة جيل يدرك أهمية الانضباط والمسؤولية المجتمعية، ويُعلي من شأن الحفاظ على الممتلكات العامة باعتبارها حقًّا مشتركًا لكل أفراد الوطن.