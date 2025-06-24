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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في لفتة إنسانية.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور طلاب الثانوية بمستشفى 57357

رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية
عبد الرحمن محمد

أجرى فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الثلاثاء، زيارة إنسانية إلى مستشفى 57357 والمعهد القومي للأورام، للاطمئنان على طلاب الشهادة الثانوية الأزهرية، الذين يتلقون العلاج بهما ويواصلون أداء امتحاناتهم رغم ظروفهم الصحية الصعبة.

وخلال الزيارة، نقل فضيلته للطلاب تحيات ودعاء فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتمنياته القلبية لهم بالشفاء العاجل والتوفيق، مشيدًا بما أبدوه من عزيمة قوية وإرادة صلبة في مواجهة المرض ومواصلة تحصيلهم العلمي، مؤكدًا أن هؤلاء الطلاب يمثلون نماذج مُلهمة في الصبر والثبات، ويعكسون صورة مشرفة لأبناء الأزهر في تحديهم للظروف القاسية.

وقدّم رئيس القطاع هدايا للطالبة أمنية طه محمود والطالب هاشم نبيل هاشم عبد الصبور بمستشفى 57357، والطالبين أسامة أكرم محمد فضل وعبد الرحمن حجازي محروس بالمعهد القومي للأورام، دعمًا تشجيعًا لهم على مثابرتهم، وحافزًا لتمسّكهم بالتعليم رغم معاناتهم الصحية.

من جانبهم، أعرب الطلاب عن بالغ شكرهم وامتنانهم لفضيلة الإمام الأكبر، مؤكدين أن هذه اللفتة الكريمة منحتهم دفعة معنوية كبيرة، وأسهمت في رفع روحهم المعنوية خلال فترة الامتحانات والعلاج.

كما التقى رئيس القطاع خلال زيارته إلى المعهد القومي للأورام الدكتورة داليا قدري، مديرة المعهد، التي عبّرت عن خالص تقديرها لهذه الزيارة، مؤكدة أنها تجسّد الاهتمام الإنساني الكبير الذي يوليه الأزهر الشريف لأبنائه الطلاب في جميع المراحل، لا سيما في أحلك الظروف.

ويأتي ذلك في إطار الدعم النفسي والمعنوي الذي يقدمه الأزهر الشريف لطلابه، تأكيدًا لدوره التربوي والإنساني في رعاية أبنائه، والوقوف إلى جانبهم في مختلف التحديات.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية هذا العام 173,808 طالبًا وطالبة، موزعين على 577 لجنة امتحانية في جميع أنحاء الجمهورية، بواقع 73,094 طالبًا في القسم العلمي، و100,714 في القسم الأدبي، بينهم 60,147 طالبًا و40,567 طالبة.

قطاع المعاهد الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني مستشفى 57357 شيخ الأزهر

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في لفتة إنسانية.. رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يزور طلاب الثانوية بمستشفى 57357

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