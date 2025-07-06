قيادات الأزهر الشريف تلتقي مصابي غزة في مستشفى أسيوط .. صور

حرص الدكتور عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، وكيل الأزهر السابق، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، على مؤازرة مصابي غزة، مؤكدين أن مستشفيات جامعة الأزهر تفخر باستضافتها لمصابي غزة، وأن توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، هي ضرورة توفير الرعاية الكاملة لهم.

جاء ذلك على هامش افتتاح المباني الجديدة بطب الأزهر بأسيوط بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، والدكتور محمد فكري، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهيم شعلان، عميد كلية طب أسيوط، ولفيف من العمداء وأعضاء هيئة التدريس.

وأعرب رئيس جامعة الأزهر، عن سعادته بافتتاح المبنيين الجديدين ٥ و٦ بالمستشفى الجامعي، وهو ما يعداستكمالًا للجهود المبذولة لاستكمال كافة المباني؛ لتقديم خدمات طبية متميزة للمترددين على المستشفى، كما تمثل هذه المباني إضافة للقدرات الطبية وتأكيدًا على الإلتزام بتقديم الرعاية الصحية المتميزة.

كما عبر عن تقديره الكبير لدعم الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر لقطاع المستشفيات الجامعية، والذي كان له دور كبير فى تقديم هذه الخدمات المتميزة والتي توفر عناء السفر والمشقة للمرضى، وهو ما يضاف إلى مستشفيات جامعة الأزهر فى القاهرة ودمياط.

وأوضح الدكتور عباس شومان، أن الهدف من استكمال مباني المستشفى الجامعي بأسيوط هو تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين في صعيد مصر، وتحسين مستوى الرعاية الصحية وتخفيف العبء على المستشفيات الأخرى وتوفير فرص تدريب عملية للطلاب في كلية الطب بجامعة الأزهر للفرع بأسيوط، وتعزيز مهاراتهم الطبية، وزيادة رضا المرضى عن الخدمات الطبية المقدمة لهم، داعيا إلى المزيد من التقدم والرقي لجميع منسوبي جامعة الأزهر.

