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وزير قطاع الأعمال يتحدث عن النظام الجديد لتداول القطن.. فيديو

الجمعة 14/أغسطس/2020 - 10:49 م
هشام توفيق
هشام توفيق
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حمزة شعيب
قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال،  إن اللجنة المعنية بالقطن، أقرت نظاما جديدا للتداول، حيث تسعى لتقليل التلوث الذي لحق بالقطن المصري في الفترة الأخيرة، بسبب تدهور وضع المحالج.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc"، والمذاع على قناة dmc،: أنه تم تجميع مزارعي القطن والتجار؛ لشرح الآلية الجديدة للعمل، حيث جرى ضم التجار للجنة؛ حتى يتم تحديد أسعار المزاد الخاص بالأقطان.

ونوه إلى  أن اللجنة أيضًا تسعى لتطوير سلاسل إمداد المصانع بالمواد الخام، لافتا إلى أن مصر تأمل في أن تحصل على حصة في الأقطان طويلة التيلة في الخارج، وتعود مصر لما كانت عليه في صدارة الدول المصدرة للقطن.

ولفت إلى أن المشكلة كانت أيضًا في وضع أسعار مرتفعة، وبدأت بعدها الدولة في تخفيض الأسعار تدريجيا.

وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى تطوير 3 محالج في وجه بحري، والهدف هو المنافسة في الأسواق العالمية وتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحا أنه يجرى عمل أكثر من 55 مركز توزيع في محافظتين بالوجه البحري.

واستطرد أنه لن يكون هناك فرصة للتجار للاختلاء بمزارع وفرض أسعار عليه، وهو ما حدث أيضا العام الماضي، مشيرا إلى أن الطلب على الملابس قل عالميا، وهناك دولا كانت تعيش على إنتاج الملابس، ونرجو أن يزيد الطلب عليها في الفترة المقبلة وتدخل مصر هذا السوق بقوة.
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