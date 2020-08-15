صحة شمال سيناء تسجل شفاء 5 حالات جديدة من كورونا

سجلت مديرية الصحة محافظة شمال سيناء ' شفاء ٥ حالات كانت مصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد تلقيها العلاج في مستشفى العريش العام.
وأشار الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية بلغ 105 حالة، وتم عزل ٢١ حالة مصابه بالفيروس، منها ٢ حالة تحت البحث و١٩ حالة عزل منزلي.
وقال ان اجمالي عدد حالات الشفاء بلغ ٣٠٤ حالات، كما بلغت حالات الوفاة ٢٣ حالة منذ بداية الجائحة.
ولفت الدكتور طارق شوكه ' الي أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من "فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم، وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشات والمنازل، فى اطار جهودها اليومية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا.
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وأشار الدكتور طارق شوكه وكيل وزارة الصحة بمحافظة شمال سيناء، إلى أن إجمالى عدد الحالات الإيجابية بلغ 105 حالة، وتم عزل ٢١ حالة مصابه بالفيروس، منها ٢ حالة تحت البحث و١٩ حالة عزل منزلي.
وقال ان اجمالي عدد حالات الشفاء بلغ ٣٠٤ حالات، كما بلغت حالات الوفاة ٢٣ حالة منذ بداية الجائحة.
ولفت الدكتور طارق شوكه ' الي أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من "فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم، وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشات والمنازل، فى اطار جهودها اليومية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا.
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