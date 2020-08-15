صحة شمال سيناء تسجل شفاء 5 حالات جديدة من كورونا

وقال ان اجمالي عدد حالات الشفاء بلغ ٣٠٤ حالات، كما بلغت حالات الوفاة ٢٣ حالة منذ بداية الجائحة.ولفت الدكتور طارق شوكه ' الي أنه تم توفير كافة المستلزمات الوقائية للمصابين تخفيفا عنهم إلى جانب متابعة احتياجات حالات التحسن والعزل المنزلى والشفاء من "فيروس كورونا' مع تقديم الدعم النفسى لهم، وتنفذ وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش حملات تعقيم وتطهير جديدة للمنشات والمنازل، فى اطار جهودها اليومية للتصدى ومنع انتشار فيروس كورونا.اقرا ايضا: