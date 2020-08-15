بعد توقيع بروتوكول لـ زراعته.. أهم المزايا والتوصيات بشأن القطن العضوي

وينشر " صدى البلد " أهم ما يميز القطن العضوى وأهم التوصيات لزراعته فى مصر .
- يزرع القطن العضوى من خلال التسميد الطبيعى له كـ "روث الحيوانات" وليس التسميد الكيماوى ، وهذا أهم مايميزه لذا يكون نقي جدا
- يوصى بزراعة القطن العضوى فى تربة جديدة غير مستخدمة ، بحيث تكون خالية من الآفات والعيوب .
- يتم مكافحة القطن العضوى بصورة طبيعية وليس بمبيدات كيمياوية فمثلا يتم مكافحة دودة القطن من خلال أبو العيد ، وذلك على عكس القطن العادى
- يمكن إنتاج القطن طويل التيلة وقصير التيلة من القطن العضوى ، وذلك علي حسب التقاوى الطبيعية التى يتم تسميد الأرض بها .
- يقل إنتاج القطن العضوى عن القطن الطبيعى ، وذلك نظرا لنقاوته وتسميده ومكافحة آفاته بشكل طبيعي .
- زراعة القطن العضوي في مصر سيكون لها قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي والذي بدوره سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة ، ويكون سعره أكثر من القطن العادى .
- المحاصيل المزروعة عضويًا بشكل عام تزود التربة بمحتوى مرتفع من المادة العضوية، وعمق أكبر للتربة السطحية، ومعامل تمزق أخفض فتقلل بذلك من تآكل التربة إلى درجة كبيرة.