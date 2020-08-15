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أخبار البلد

بعد توقيع بروتوكول لـ زراعته.. أهم المزايا والتوصيات بشأن القطن العضوي

السبت 15/أغسطس/2020 - 09:33 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
يعتبر إنتاج القطن العضوى من أهم النقاط البحثية لدى معهد بحوث القطن، وهناك العديد من البحوث فى هذا المجال والتى تتناول زيادة الانتاجية من وحدة المساحة مع توفير التوصيات الفنية لذلك.

 وفى هذا الاطار قال د هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن انه تم عقد بروتوكول تعاون بين كل من معهد بحوث القطن وشركة سيكم للزراعة الحيوية ولأول مرة وذلك لاستكمال منظومة إنتاج القطن العضوى حيث تم إنتاج تقاوى قطن عضوى لأصناف جيزة 45 وجيزة 92 بمحافظة دمياط وجيزة 94 بمحافظة كفر الشيخ وجيزة 86 بمحافظة البحيرة وجيزة 95  بمحافظة الفيوم وتم تغطية المساحة المنزرعة وقدرها 850 فدانا تقريبًا هذا الموسم بتقاوي قطن حيوي ناتج موسم 2019 .


وينشر " صدى البلد " أهم ما يميز القطن العضوى وأهم التوصيات لزراعته فى مصر .


- يزرع القطن العضوى من خلال التسميد الطبيعى له كـ  "روث الحيوانات" وليس التسميد الكيماوى ، وهذا أهم مايميزه لذا يكون نقي جدا

- يوصى بزراعة القطن العضوى فى تربة جديدة غير مستخدمة ، بحيث تكون خالية من الآفات والعيوب .

- يتم مكافحة القطن العضوى بصورة طبيعية وليس بمبيدات كيمياوية فمثلا يتم مكافحة دودة القطن من خلال أبو العيد ، وذلك على عكس القطن العادى

- يمكن إنتاج القطن طويل التيلة وقصير التيلة من القطن العضوى ، وذلك علي حسب التقاوى الطبيعية التى يتم تسميد الأرض بها .

- يقل إنتاج القطن العضوى عن القطن الطبيعى ، وذلك نظرا لنقاوته وتسميده ومكافحة آفاته بشكل طبيعي .

- زراعة القطن العضوي في مصر سيكون لها قيمة مضافة على الاقتصاد المصري من خلال زيادة المساحات المزروعة من القطن العضوي والذي بدوره سيساهم في زيادة قطاع الملابس الجاهزة ، ويكون سعره أكثر من القطن العادى .

- المحاصيل المزروعة عضويًا بشكل عام تزود التربة بمحتوى مرتفع من المادة العضوية، وعمق أكبر للتربة السطحية، ومعامل تمزق أخفض فتقلل بذلك من تآكل التربة إلى درجة كبيرة.
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