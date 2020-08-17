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رياضة

نجم الترجي يقترب من الانتقال لفريق اليد بالأهلي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:03 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
اقترب أسامة الجزيري لاعب نادي الترجي ومنتخب تونس لكرة اليد من الانتقال لصفوف الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وقال اللاعب في تصريحات صحفية، إنه أبلغ نادي الترجي برغبته في الانتقال إلى صفوف النادي الأهلي.

وينتهي الموسم الرياضي في تونس يوم 26 سبتمبر المقبل، وبالتالي سيفتتح الجزيري مشواره مع الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا المقرر لها نوفمبر المقبل.

ويعتبر الجزيري من أبرز لاعبي منتخب تونس وسيلحق بمواطنه إسكندر زايد لاعب الأهلي.

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