سمح بالتنقيب عن النفط في محمية طبيعية.. ترامب يوافق على ترك نيويورك تتعفن

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الاثنين، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تدعو السلطات إلى ترك المدن المؤيدة للحزب الديمقراطي مثل نيويورك "للتعفن" وسط اضطرابات ومظاهرات في العديد من المدن الكبرى بشأن مقتل جورج فلويد في مايو.





يأتي ذلك في الوقت الذي ألمح فيه إلى إرسال قوات لجلب "القانون والنظام" إلى المدينة التي شهدت ارتفاعًا في معدلات الجريمة وسط جائحة فيروس كورونا الذي أودى حتى الآن بأكثر من 170 ألف أمريكي.





في غضون ذلك، وافقت وزارة الداخلية الأمريكية على برنامج تأجير النفط والغاز داخل محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا يوم الاثنين، بعد أن ألمح ترامب إلى أن إدارته كانت تدرس مقترحات.





يأتي ذلك بعد أن قال ترامب اليوم الاثنين إنه يدرس ما إذا كان سيسمح بالتنقيب عن النفط في محمية الحياة البرية الوطنية في القطب الشمالي في ألاسكا، وهي ملجأ بمساحة 19 مليون فدان (7.7 مليون هكتار) ظل محظورًا على التنقيب منذ عقود.