أحدثت أضرارا.. سقوط قذيفة أطلقتها ميليشيات الحوثي داخل الأراضي السعودية

أعلنت مديرية الدفاع المدني في منطقة جازان السعودية، سقوط مقذوف أطلقته مليشيات الحوثي الإرهابية في اليمن.





وبحسب وكالة أنباء السعودية "واس"، صرّح المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، بأن المديرية تلقت بلاغًا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، من داخل الأراضي اليمنية باتجاه إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان.





وأضاف أن المقذوف نتج عنه تضرر منزلين متجاورين ومركبة إثر الشظايا المتطايرة، دون أن يترتب على ذلك أي إصابات أو وفيات، وأنه تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.



