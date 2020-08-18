الوطنية للإعلام تستعد لنقل المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين كافة استعداداتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو ، حيث وجه حسين زين القطاعات المعنية بتوفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل و الاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.



