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أخبار البلد

الوطنية للإعلام تستعد لنقل المؤتمر الصحفي العالمي لإعلان نتائج انتخابات مجلس الشيوخ

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 02:00 م
صدى البلد
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احمد سالم
أنهت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسه حسين زين كافة استعداداتها لنقل المؤتمر الصحفي العالمي التى تعقده الهيئة الوطنية للانتخابات للإعلان عن نتائج انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت على مدار يومي 9 و10 أغسطس في الخارج ويومي 11 و12 أغسطس في الداخل وذلك من مبنى الهيئة الوطنية للإعلام بماسبيرو  ، حيث وجه حسين زين القطاعات المعنية بتوفير كافة الامكانيات من كاميرات وأجهزة البث والنقل و الاستعداد بشكل جيد لنقل هذا الحدث الهام الذي يجرى لأول مرة من مبنى ماسبيرو العريق.

ومن جانبها استعدت قطاعات الأخبار والتليفزيون والإذاعة والهندسة الإذاعية لنقل كافة تفاصيل المؤتمر الذى ينقل على الهواء مباشرة على شاشات وإذاعات الوطنية للإعلام  غدا الاربعاء الساعة الثالثة عصرًا بقاعة الدور السابع بمبني الوطنية للإعلام بماسبيرو.
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