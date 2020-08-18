السعودية تسجل تعافي 4526 حالة من كورونا و1409 إصابات جديدة

أعلنت وزارة الصحة السعودية ، اليوم الثلاثاء تسجيل 1409 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد او كوفيد 19، فيما تم تسجيل 4526 حالة تعافٍ إضافية، و34 حالة وفاة جديدة.



وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 301.323 حالة، من بينها 24.942 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 1716 حالة حرجة.



وبلغ إجمالي حالات التعافي 272.911 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 3470 حالة وفاة.

