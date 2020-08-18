AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بايدن لم يحرز إلا الفشل.. ترامب الابن يشن هجوما لاذعا ضد منافس والده

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:50 م
بايدن
بايدن
Advertisements
هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى الحالي، منافس والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، متهما اياه بانه وراء الارتفاع الهائل في تكلفة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بسبب دعمه لسياسات الرئيس السابق باراك اوباما والذي تولى منصب نائبه

وقال نجل ترامب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: شهدنا ارتفاعًا هائلًا في أسعار الرعاية الصحية، فترة توليه الادارة فضلا عن ضرائب أعلى للأسر العاملة".
 
وأضاف:" في فترة تولي بايدن، شهدنا ارتفاعًا هائلًا في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة، صفقات تجارية كارثية شحنت الوظائف الأمريكية إلى الصين والمكسيك".

وتابع ترامب الابن، قائلا: إنه يتمتع بسجل واضح من الفشل، لافتا إلى تبنيه اجندة اليسار الراديكالى، بعد 47 عامًا في مناصب عامة، ولم يحرز الا الفشل".
 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ترامب: بايدن سيخذل الأمريكيين .. وروسيا والصين تريدان فوزه في الانتخابات

رغم دعم واشنطن الإطاحة به .. مادورو: سألتقي ترامب على أساس الاحترام المتبادل

استسلم وغادر معركة كورونا .. جو بايدن يشن هجومًا على ترامب

كورونا يضرب اقتصاد أمريكا.. أكبر انكماش منذ 73 عاما يهدد ترامب

بزوغ ثقافات سياسية جديدة في أمريكا

حملة ترامب: كامالا هاريس باعت مبادئها وأصبحت نائبة لرجل وصفته بالعنصري

ترشيحاتنا

الحق ادفع.. نداء عاجل من مصلحة الضرائب قبل نشر قانون جديد

من أمريكا إلى المغرب.. طفلة تتلقى ردًا مفاجئًا على «رسالة في زجاجة» ألقتها في المياه

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد

خاف من الشرطة أثناء ممارسة الرذيلة.. انتحار شاب من شرفة عقار بالدخيلة

هل تحسب فترة العدة منذ هجر الرجل زوجته أم من تاريخ الطلاق.. الإفتاء تجيب

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غنت لـ4 ساعات.. حكاية حفل بلا جمهور أحيته أم كلثوم بسبب يقظة ضمير والدها.. نوستالجيا

تشوهات من نوع آخر.. دراسة تكشف تأثير كورونا على مشيمة الحوامل

بملابس جريئة.. ياسمين رئيس تستعرض جمالها على البحر.. شاهد