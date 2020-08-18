بايدن لم يحرز إلا الفشل.. ترامب الابن يشن هجوما لاذعا ضد منافس والده

هاجم دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكى الحالي، منافس والده في الانتخابات الرئاسية المقبلة جو بايدن، متهما اياه بانه وراء الارتفاع الهائل في تكلفة الرعاية الصحية في الولايات المتحدة بسبب دعمه لسياسات الرئيس السابق باراك اوباما والذي تولى منصب نائبه





وقال نجل ترامب في تغريدة له عبر حسابه على تويتر: شهدنا ارتفاعًا هائلًا في أسعار الرعاية الصحية، فترة توليه الادارة فضلا عن ضرائب أعلى للأسر العاملة".

وأضاف:" في فترة تولي بايدن، شهدنا ارتفاعًا هائلًا في أسعار الرعاية الصحية، ضرائب أعلى للأسر العاملة، صفقات تجارية كارثية شحنت الوظائف الأمريكية إلى الصين والمكسيك".



