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رياضة

أجرى جراحة فى الركبة.. برشلونة: تير شتيجن يغيب عن الملاعب شهرين ونصف

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:59 م
تير شتيجن
تير شتيجن
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مجدي سلامة
أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.


وحسب موقع النادي الرسمي، أجرى الدكتور رامون كوجات عملية جراحية ناجحة لحارس الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن، في الوتر الرضفي لركبته اليمنى.


وقدر برشلونة فترة غياب تير شتيغن عن الملاعب لمدة شهرين ونصف تقريبًا، ليتأكد غيابه عن البارسا في بداية موسم الدوري الإسباني 2020/2021 وسيغيب تير شتيغن عن مباريات منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.


وشارك حارس المرمى الألماني تير شتيغن في إجمالي 46 مباراة هذا الموسم، من بينها 36 مباراة في الليغا، وثمانية مباريات في دوري الأبطال، ومباراتان في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى ذلك، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.
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