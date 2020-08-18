أجرى جراحة فى الركبة.. برشلونة: تير شتيجن يغيب عن الملاعب شهرين ونصف

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الثلاثاء، نجاح العملية الجراحية التي خضع لها حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن.





وحسب موقع النادي الرسمي، أجرى الدكتور رامون كوجات عملية جراحية ناجحة لحارس الفريق الأول مارك أندريه تير شتيغن، في الوتر الرضفي لركبته اليمنى.





وقدر برشلونة فترة غياب تير شتيغن عن الملاعب لمدة شهرين ونصف تقريبًا، ليتأكد غيابه عن البارسا في بداية موسم الدوري الإسباني 2020/2021 و سيغيب تير شتيغن عن مباريات منتخب ألمانيا في دوري الأمم الأوروبية.





وشارك حارس المرمى الألماني تير شتيغن في إجمالي 46 مباراة هذا الموسم، من بينها 36 مباراة في الليغا، وثمانية مباريات في دوري الأبطال، ومباراتان في كأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى ذلك، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 15 مباراة.