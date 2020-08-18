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أخبار العالم

المتهم الرئيسي باغتيال رفيق الحريري.. من هو جميل عياش

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 04:38 م
صدى البلد
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قسم الخارجي

أدانت المحكمة الخاصة بلبنان، اليوم الثلاثاء، المتهم الرئيسي في تفجير عام 2005، الذي أودى بحياة رئيس وزراء لبنان الأسبق، رفيق الحريري.

 وقال القاضي ديفيد ري، أثناء تلاوته ملخص الحكم الذي في نحو  2600 صفحة، إن سليم جميل عياش أدين بالقتل وارتكاب عمل إرهابي فيما يتصل بقتل الحريري و21 آخرين.

وولد سليم جميل عياش "عياش) في 10 نوفمبر 1963، في منطقة حاروف، بلبنان. وهو ابن جميل دخيل عياش (الأب) ومحاسن عيسى سلامة (الأم).

أقام عياش في عدة أماكن منها بناية طباجة، الكائنة في شارع الجاموس، بالحدث، في جنوب بيروت؛ وفي مجمّع آل عيّاش في حاروف، بالنبطية، في جنوب لبنان. وهو لبناني، رقم سجله 197/حاروف، ورقم وثيقة سفره لأداء فريضة الحج 059386، ورقمه في الضمان الاجتماعي 690790/63 بحسب ما ذكر الموقع الرسمي للمحكمة الخاصة بلبنان.

واجه عياش عدة اتهامات منها مؤامرة هدفها ارتكاب عمل إرهابي، وارتكاب عمل إرهابي باستعمال أداة متفجّرة؛ قتل (رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛ وقتل (21 شخصًا آخر إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة؛ محاولة قتل (226 شخصًا إضافةً إلى قتل رفيق الحريري) عمدًا باستعمال مواد متفجّرة.


واشتهر عياش بارتباطه بـ4 آخرين اتهمتهم المحكمة الدولية الخاصة بلبنان باغتيال الحريري، الى جانب كل من القياديين والأعضاء في حزب الله مصطفى بدر الدين وحسين عنيسي وأسد صبرا، بعدما رفعت للمرة الأولى السرية عن أجزاء من القرار الإتهامي عام 2011.


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