وزير الأوقاف لـ صدى البلد: لا حرج في أداء الجمعة ظهرًا بالمنزل طوال فترة الفتح الجزئي

أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئي سواء أكان ذلك منه تحوطًا واحتياطًا أم كان إيثارًا في إفساح المكان بما يُمكِّن من عدم الخروج على إجراءات التباعد وتحقيق الأمان الصحي.











وقال جمعة، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن عودة صلاة الجمعة عودة جزئية وليست كلية، وبالتالي يجب على المصلين ورواد المساجد الالتزام بالضوابط والإرشادات التي حددتها وزارة الأوقاف للحفاظ على الجميع وحتى نعجل بالفتح الكامل في أقرب وقت ممكن.











كانت لجنة أزمة كورونا بمجلس الوزراء قررت أمس، الأربعاء، في اجتماعها الموافقة على عودة صلاة الجمعة بالمساجد الكبرى والجامعة التي تحددها وزارة الأوقاف ابتداءً من يوم الجمعة ٢٨ أغسطس الجاري.









وحددت وزارة الأوقاف ضوابط عودة صلاة الجمعة بالمساجد وهي:





أولًا: الالتزام بجميع إجراءات إقامة الصلوات العادية من مراعاة التباعد وارتداء الكمامة وإحضار المصلى الشخصي، وفتح المساجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة، والاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط، وتكون خطبة الجمعة في حدود عشر دقائق.









ثانيًا: عدم فتح دورات المياه، أو دور المناسبات، أو زيارة الأضرحة، وعدم السماح بأي مناسبات إجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه، وكذلك عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد.









ثالثًا: سيتم فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف، ومصرح له بالخطابة، وعمال معينين على المسجد أو مسكنين عليه ومسئولين مسئولية متضامنية مع إمام المسجد أو الخطيب ومفتش المنطقة ومدير الإدارة وجميع قيادات المديرية عن تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتحقيق عملية التباعد بين المصلين.







