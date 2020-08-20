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أخبار العالم

بعد انقلاب عسكري.. إيطاليا تدعو للحوار وإعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب في مالي

الخميس 20/أغسطس/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
دعت إيطاليا، اليوم الخميس، إلى الحوار وإعادة الاستقرار ومكافحة الإرهاب في مالي؛ ويأتي ذلك على خلفية اضطرابات تشهدها البلاد بعد انقلاب عسكري فيها أطاح بالرئيس والحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت فلورنس بارلي، وزيرة الجيوش (القوات المسلحة) الفرنسية اليوم الخميس، إن فرنسا ستواصل عملياتها العسكرية في مالي ضد مقاتلين وإرهابيين رغم الإطاحة برئيس البلاد قبل يومين بانقلاب.

وأضافت فلورنس بارلي على تويتر "عملية برخان التي طلبها سكان مالي وأذن بها مجلس الأمن الدولي مستمرة".

وكان رئيس مالي إبراهيم أبو بكر كيتا قد أعلن استقالته؛ منعا لإراقة الدماء، وذلك بعد تمرد عسكري، احتجز على خلفيته، في معسكر كاتي. 

وقال أبو بكر كيتا، في خطاب مقتضب، بثه التلفزيون الرسمي: "أشكر الشعب المالي على دعمه طوال هذه السنوات، وعلى عاطفته.. أبلغكم بقراري التخلّي عن مهامي اعتبارا من تلك اللحظة".

واعتقل الرئيس المالي ورئيس وزرائه على خلفية تمرد عسكري قاده جنود بمعسكر تاجي على بعد نحو 15 كم من العاصمة.

وكانت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "ايكواس" أعلنت إغلاق الحدود البرية والجوية مع مالي، وتعليق عضويتها؛ بعد تمرد للجيش ضد الرئيس.

وأدانت دول عدة بالعالم ومجلس الامن ماحدث في  مالي مطالبين بالإفراج عن الرئيس ومن جرى اعتقاله معه، بينما وعدت عناصر التمرد والإنقلاب باجراء انتخابات في البلاد.
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