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رياضة

قبل مباراة القمة.. الجماهير تدعم لاعبي الأهلي بهاشتاج #كل_الدعم_لرجال_الأهلي

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:06 ص
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #كل_الدعم_لرجال_الأهلي لمساندة الاهلي قبل مباراة القمة التي ستقام مساء غد. 

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي كلنا في ضهركم يا رجالة" و"‏‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي ع الحلوة والمرة معااه".

وعلق أخرون "‏‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي  كلنا ثقه في لاعبينا.. و الاهلي دايما  دايس و الفارق شاسع و عايزين  نفرح يا رجاله" و "‏واثقين فيك يافايلر ودائما معاك ملايين الاهلاويه معاكم وبيدعموكم ، وهنفضل ندعمكم دائما‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي ".


واضاف اخرون" ‏عندنا ثقة تامة في مجلس إدارتنا و جهازنا الفني و لاعيبتنا ، متخافوش جمهوركوا وراكوا و في ضهرحوا.
‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي" و" ‏مش هنحفل دلوقتي بس عندنا ثقة انكم هتفرحونا ان شاء الله رغم الإصابات
‎#كل_الدعم_لرجال_الاهلي". 
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