موعد مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية يوم السبت لـ استاد القاهرة حيث تقام مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري لموسم 2019 - 2020
وستقام المباراة على استاد القاهرة يوم السبت 22 - 8 -2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
وستذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 ".
وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي على النحو التالي:
حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاك مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش
ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في مباراة الذهاب، بينما يواجه يوم 3 من شهر اكتوبر المقبل في مباراة العودة، بينما يجهز الأهلي لمواجهة الوداد في المباراة المقرر اقامتها يوم 25 سبتمبر.