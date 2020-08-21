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رياضة

موعد مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 06:45 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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ياسمين تيسير
تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية يوم السبت لـ استاد القاهرة حيث تقام مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الجولة الـ 21 من بطولة الدوري المصري لموسم 2019 - 2020

وستقام المباراة على استاد القاهرة يوم السبت 22 - 8 -2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.
 
وستذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 ".


وأعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكابتن وجيه أحمد، أسماء طاقم التحكيم الكرواتي المكلف بإدارة مباراة الزمالك والأهلي  على النحو التالي:

حكم ساحة: ايڤان بيبك مساعد أول: جوران پاتاك مساعد ثان: ايڤيكا مودريتش حكم رابع: فران يوڤيتش حكم فيديو: جوران جابريلو حكم فيديو مساعد: توميسلاڤ پيتروڤيتش

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في مباراة الذهاب، بينما يواجه يوم 3 من شهر اكتوبر المقبل في مباراة العودة، بينما يجهز الأهلي لمواجهة الوداد في المباراة المقرر اقامتها يوم 25  سبتمبر. 

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