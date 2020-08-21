موعد مباراة القمة 120 بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

وستقام المباراة على استاد القاهرة يوم السبت 22 - 8 -2020 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

وستذاع عبر قناة " اون تايم سبورت 1 ".

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء يوم 25 من شهر سبتمبر المقبل في مباراة الذهاب، بينما يواجه يوم 3 من شهر اكتوبر المقبل في مباراة العودة، بينما يجهز الأهلي لمواجهة الوداد في المباراة المقرر اقامتها يوم 25 سبتمبر.



