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أخبار العالم

4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

الجمعة 21/أغسطس/2020 - 10:02 ص
صدى البلد
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أحمد محرم
سجلت روسيا 4870 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات إلى 946976، فيما توفي 16189 شخصا منذ بدء تفشي الوباء.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال المركز الروسي لمكافحة تفشي الوباء، اليوم الجمعة، إن 90 شخصا توفوا خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما تماثل للشفاء 5817 شخصا ما يرفع حصيلة الأشخاص الذين تعافوا منذ بدء تفشي فيروس كورونا في روسيا إلى 761330.


وسجلت دول القارة الأفريقية قفزة كبيرة فى الإصابات بـ   فيروس كورونا المستجد، ووصلت أعداد الإصابات فى دول القارة الأفريقية إلى 1,147,369 إصابة بـ  فيروس كورونا المستجد من بينهم  26,618 حالة وفاة وتعافى 870,568 حالة من  فيروس كورونا المستجد، وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت رنا الحجة مديرة إدارة البرامج الصحية بمنظمة الصحة العالمية  أكدت التواصل مع الجانب الروسي للتعرف على تطورات لقاح علاج فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الحجة إلى أن اللقاح الروسي "سبوتنيك-V" مر بالمرحلتين الأولى والثانية من التجارب السريرية، ودخل المرحلة الثالثة منذ أيام، مشددة على سعي المنظمة أن يكون اللقاح آمنا وفعالا.

وأوضحت مدير إدارة البرامج الصحية بالمنظمة أن هناك ضمانات واسعة لتوزيع اللقاحات على جميع دول العالم، وقالت إن هناك جهودا كبيرة من التحالفات العالمية للسعي لإنتاج لقاح فعال وآمن.
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