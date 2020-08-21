تعليم مطروح: انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة فى 5 لجان غدا





أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح استعداد تعليم مطروح لانطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية العامة غد السبت .





واوضح ان 331 طالبا يودون الإمتحان أمام 5 لجان امتحانية بمدن مرسي مطروح وبراني وسيوة والضبعة والحمام وسط تدابير احترازية محكمة وإجراءات أمنية مشددة في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين مديرية أمن مطروح ومديرية التربية والتعليم.









واضاف أن ذلك يأتي بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتوافر كافة الأجواء الامتحانية المناسبة لأبنائنا الطلاب مع توافر سبل الراحة والإقامة المتميزة لمنتدبي الامتحانات بالاسترحات الحكومية .





واشار الدكتور النيلي أنه تم التأكيد علي رؤساء اللجان الخمس بالالتزام الكامل بالإجراءات الوقائية والاحترازية علي غرار ما تم خلال امتحانات الدور الأول يونيو الماضي بالإضافة إلي تطبيق القرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات وعدم السماح بدخول أو استخدام المحمول داخل اللجان سواء من الطلبة أو الملاحظين والتصدى بكل حزم لمحاولات الغش مع التحلي بضبط النفس في التعامل مع الطلاب، وتوفير المناخ المناسب والهدوء لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحان بشكل سليم.





وأكد وكيل تعليم مطروح أنه نبه علي مسئولي اللجان الامتحانية كذلك بسرعة التواصل المباشر مع غرفة العمليات الرئيسية الخاصة بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة واللجنة الثلاثية المتواجدة بالمديرية بصفة مستمرة لمتابعة سير الامتحان والإبلاغ الفوري عند وجود أي مشكلة لضمان حلها علي الفور



