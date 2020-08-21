عين كيفارة..الصدفة لعبت دورا في اكتشافها من قبل إحدى شركات البترول

حكاية عين كيفارة التى دلت الصدفة لاكتشافها من قبل إحدى شركات البترول العين تقع في واحة الجارة بسيوة وينهمر منها كميات كبيرة من المياه العذبة .





تعد عين كيفارة أحد أهم عيون المياه الطبيعية والتي تقع فى قلب الصحراء الغربية بواحة الجارة التابعة لمدينة سيوة على بعد 300 كيلو متر من محافظة مطروح والتي تحتوي على كميات كبيرة من المياه العذبة الصالحة للشرب.





ولقد كان للصدفة الفضل فى اكتشاف عين كيفارة بواسطة إحدى شركات البترول العاملة بالمنطقة، حيث قامت بحفر بئر بحثا عن البترول ولكنها وجدت البئر لا يحتوى إلا على الماء فقامت بعمل تكْسية للبئر واغلقتها بمحابس حديدية لإمكانية استغلالها مستقبلًا، إلاّ أن التكْسية الحديدية للبئر كُسرت وتفجر الماء بسرعة كبيرة من البئر، وبمعدل تصرف يصل إلى حوالى 20 ألف متر مكعب يوميًا.









يقول محمد علي، أحد أبناء واحة الجارة، ان واحة الجارة أو قارة أم الصغير احد واحات مصر التي تتبع واحة سيوة كما يطلق عليها واحة الأساطير لما تمتلكه من مقومات طبيعية وتاريخية كبيرة.





وأضاف أن أهالى واحة الجارة يتحدثون اللغة الأمازيغية؛ حفاظَا عليها من الانقراض وتعتبر هي اللغة الأساسية للأجداد والآباء.





وقال إن واحة الجارة تتميز بالعيون الطبيعية من المياه الجوفية الساخنة والتى من أشهر العيون الطبيعية بها "عين كيفارة شرق الواحة. ، لافتا على ضرورة سرعة استغلال هذه العين، لضمان عدم إهدار ثروة تعود بالنفع على المنطقة خاصة ان الماء ينهمر بقوة دون اي استفادة.





وأوضح أنه بدراسة العين السخنة من قبل الخبراء وجد أن درجة حرارة مياهها 65 درجة مئوية ودرجة تركيز الأملاح بها 390 جزءًا فى المليون، وبذلك فإنها أكثر عذوبة من مياه النيل ، التى تصل أحيانا درجة ملوحتها إلى أكثر من 500 جزء فى المليون.





وقال إنه حتى الآن لم تستغل هذه المياه في ري مساحات كبيرة من الزراعات والنخيل التي تشتهر بها واحة جارة أم الصغير بالاضافة الى امكانية الاستفادة منها فى استصلاح اراضى جديدة .



