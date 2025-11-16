أمام أطفاله.. مقتل زوج على يد زوجته طعــ..ــنًا بسكــ..ــين بالإسكندرية

شهدت منطقة أبو يوسف القديمة غرب الإسكندرية، فجر اليوم الأحد، جريمة قتل راح ضحيتها شاب يعمل ميكانيكي، بعد أن تلقى طعنة قاتلة بسكين على يد زوجته داخل منزلهما، وذلك أمام أعين أطفالهما الثلاثة.

وبحسب مصادر أمنية، وقع الحادث في نحو الساعة الرابعة فجرا، إذ تلقى قسم شرطة الدخيلة بلاغا يفيد بمقتل شاب داخل منزله.

وعلى الفور تحرك المقدم سعيد شعلة، رئيس مباحث الدخيلة، والرائد محمد رمضان، معاون المباحث، إلى موقع البلاغ، وتم ضبط الزوجة المتهمة في موقع الحادث قبل محاولة الهرب.

وأوضحت المعلومات الأولية أن الضحية يدعى محمد إبراهيم، يعمل صاحب ورشة ميكانيكا في منطقة العامرية، ويبلغ من العمر 35 عامًا ، ومعروف بحسن الخلق بين جيرانه ومعارفه وأفادت التحريات بأن مشادة كلامية نشبت بين الزوجين داخل الشقة قبل أن تتطور بشكل مفاجئ، وتقوم الزوجة على إثرها بتسديد طعنة نافذة لزوجها بسكين المطبخ.

وأكد شهود عيان أن الأطفال الثلاثة كانوا متواجدين داخل المنزل وقت وقوع الجريمة، وشاهدوا لحظة الاعتداء، ما تسبب في حالة صدمة كبيرة بينهم.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة كوم الدكة تحت تصرف النيابة العامة، التي بدأت تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث.

وتواصل الأجهزة الأمنية بالإسكندرية استجواب المتهمة للوقوف على دوافع الجريمة وملابساتها الكاملة.