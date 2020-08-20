محافظ مطروح: نتحمل نفقات مشاركة الشباب في معرض تراثنا بالقاهرة

وافق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على تحمل المحافظة بالتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المصروفات الخاصة بالاشتراك في احد المعارض بالقاهرة.









وأكدت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح انه تمت موافقة المحافظ علي اشتراك أبناء مطروح في المعرض دون تحمل العارضين المشاركين أي أعباء مالية تيسيرا عليهم .

















وناشدت الشباب أصحاب الحرف اليدوية والتراثية الراغبين في الاشتراك بالمعرض سرعة التواصل مع مكتب نائب محافظ مطروح فى موعد أقصاه 23 أغسطس الجارى لاستكمال كافة إجراءات الاشتراك.









وأكد المحافظ ان ذلك يأتي تشجيعًا من المحافظة للشباب من أصحاب مشروعات الحرف اليدوية والتراثية بالمحافظة، للاشتراك بأكبر معرض لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية( معرض تراثنا) الذى ينظمه جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال شهر أكتوبر القادم بأرض المعارض بالتجمع الخامس بالقاهرة.







