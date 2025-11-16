قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«أنت أقوى من المخدرات».. جامعة القاهرة الأهلية تنظم ندوة توعوية للطلاب لحماية مستقبلهم

حسام الفقي

تنظم كلية العلوم بجامعة القاهرة الأهلية، تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق، المكلف بأعمال رئيس الجامعة، ندوة توعوية بعنوان "أنت أقوى من المخدرات"، يحاضر فيها الدكتور محمود زايد عبد الله، مدرس علم الاجتماع بكلية الآداب بجامعة القاهرة، وذلك في التاسعة والنصف من صباح يوم غد الاثنين 17 نوفمبر الجاري بمدرج G1-3 بمقر الجامعة بمدينة السادس من أكتوبر.

وأوضح الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة الأهلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوعية الطلاب من التحديات الخطرة التي تواجه المجتمع، ومن بينها الإدمان والتعاطي، وذلك لكونها تستهدف الشباب، مؤكدًا أن توعية الطلاب بمخاطر المخدرات واجب وطني لحمايتهم وصون مستقبلهم.

وأشار رئيس جامعة القاهرة الأهلية إلى أن مثل هذه الندوات تمثل أحد أهم أدوات الجامعة في دعم الطلاب وتحصينهم ضد المخاطر التي تستهدفهم، وتعمل على نشر ثقافة الوعي والمسؤولية بينهم، مضيفًا أن الجامعة تعمل وفق رؤية واضحة تستهدف بناء طالب واعٍ وقادر على اتخاذ قرارات صحيحة تحمي مستقبله، من خلال خلق بيئة آمنة وداعمة، معتبرًا أن حماية الطلاب من أخطار المخدرات مسؤولية أساسية لا تقل أهمية عن الدور الأكاديمي الذي تقوم به الجامعة.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس جامعة القاهرة الأهلية للشؤون الأكاديمية، إن المحاضرة ستتناول أخطار الإدمان وتأثيراته السلبية على الصحة النفسية والجسدية والاجتماعية، وطرق الوقاية منه، والدور المنوط بالجامعة في مكافحة هذه الظاهرة، مؤكدًا أن قوة الإرادة والوعي تمثلان الركيزة الأساسية لحماية الفرد والمجتمع من هذه الظاهرة السلبية. كما لفت إلى حرص إدارة الجامعة على دمج التوعية بالمخاطر الصحية والاجتماعية ضمن الأنشطة الطلابية، لأن حماية الطلاب من الإدمان وغيره من المخاطر ليست مسؤولية الأسرة أو الدولة فقط، بل مسؤولية مشتركة تبدأ من التوعية داخل المؤسسات التعليمية، والجامعة في صدارتها.

ومن جهتها، قالت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، إن توعية الطلاب بمخاطر الإدمان جزء أصيل من دور الجامعة في حماية صحة المجتمع، وأن إدارة الجامعة تحرص على تزويد طلابها بالمعرفة والسلوكيات الصحية التي تمكّنهم من مواجهة أي تحديات قد تهدد سلامتهم ومستقبلهم.

