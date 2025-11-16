وزير الدفاع الإسرائيلي: سياستنا واضحة ولن تكون هناك دولة فلسطينية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سياستهم واضحة ولن تكون هناك دولة فلسطينية.

وبرزت في الأيام الأخيرة قضية مهمة بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بشأن تنفيذ المرحلة (ب) من "خطة ترامب" لتنظيم قطاع غزة، بحسب تقرير للقناة 13.

وبحسب مسؤولين مطلعين على المناقشات، فإن الولايات المتحدة تكافح من أجل تجميع قوة دولية مستعدة لدخول غزة وتنفيذ مهمة نزع السلاح، وهي مرحلة حاسمة استندت إليها الخطة الأصلية.

تخطي مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرة

وبسبب هذه الصعوبة، تدرس واشنطن تخطي مرحلة نزع السلاح والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة بناء "غزة الجديدة"، المنطقة المحددة في الخطة داخل "الخط الأصفر"، والتي من المقرر أن تكون منطقة إعادة الإعمار الأولى.

مع ذلك، تُعارض حكومة نتنياهو المتطرفة بشدة هذا الأمر.