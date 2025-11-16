الجامعة الأمريكية تتألق في بطولة العالم للجامعات ببرشلونة وتتوّج بكأس كرة السلة للسيدات

شهدت منافسات النسخة العاشرة من بطولة العالم للجامعات (WIUC 2025) تألقًا كبيرًا للجامعة الأمريكية، ببعثة كبيرة مكونة من تسع ألعاب، تحت رئاسة المهندس شريف العريان.

وحققت الجامعة الأمريكية نتائج مميزة، حيث توج فريق كرة السلة للسيدات بالمركز الأول، كما حصلت اللاعبة زينة حسن على جائزة أفضل لاعبة في البطولة (MVP)، بينما حققت الجامعة المركز الرابع في السباحة وتنس الطاولة. كما ظهر فريق التشجيع لأول مرة بمستوى لافت، مما أضاف حضورًا مميزًا للجامعة الأمريكية في البطولة.

وشهدت البطولة مشاركة أيضًا لجامعة مصر الدولية في ثلاث ألعاب، بينما شاركت الجامعة البريطانية في منافسات كرة القدم للرجال.

وتعتبر بطولة العالم للجامعات (WIUC 2025) أكبر حدث رياضي جامعي عالمي، وأقيمت هذا العام في مدينة برشلونة بمشاركة أكثر من خمسة آلاف لاعب ولاعبة من أكثر من 200 جامعة حول العالم، في نسخة تعد الأقوى والأضخم منذ انطلاق البطولة.

وانطلقت البطولة بحفل افتتاح كبير أقيم في مضمار هورتا للدراجات ببرشلونة، تضمن عروضًا احتفالية ومواكب للجامعات المشاركة، مع التأكيد على ضرورة التزام الوفود بالزي الرسمي وحمل البطاقات التعريفية، مما أضفى أجواءً احتفالية مميزة على الحدث.