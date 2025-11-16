بالأسماء.. محافظ المنوفية يصدر حركة محليات بين نواب رؤساء المدن

الأحد 16/نوفمبر/2025 - 11:09 ص 11/16/2025 11:09:39 AM

اصدر اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية حركة محليات بين نواب رؤساء المدن.

شملت الحركة تكليف مصطفى فتحي مصطفى عصوان نائبا لرئيس مركز ومدينة قويسنا،حسام مصطفى حسنين نائبا لرئيس مركز ومدينة أشمون ،دعاء سعيد عبد السلام نائبا لرئيس مركز ومدينة بركة السبع.

كما تم تكليف أمل عصام أبو المعاطي شريف نائبا لرئيس حي شرق ،ياسر محمد عبد الحميد السيد نائبا لرئيس حي غرب.

وكذلك تكليف محمد محمد السيد عمران نائبا لرئيس مركز ومدينة الشهداء، حسناء شوقي الإمام من نائب رئيس الوحدة المحلية في بركة السبع لعودتها الي جهة عملها الاصلية.

وكذلك عودة أحمد محمد عاشور من نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الي جهة عمله الاصلية.