أمين «مستقبل وطن» بالجيزة: المواطن المصري البطل الحقيقي في انتخابات «الشيوخ»

أشاد النائب عادل ناصر، عضو مجلس الشيوخ، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة، بدور المواطن المصري في انتخابات مجلس الشيوخ، وأنه بكل المقاييس كان هو البطل في هذه الانتخابات، مشيدًا في الوقت نفسه بحرص المواطنين وإصرارهم علي الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية رغم سوء الطقس وارتفاع درجة الحرارة خلال يومي انتخابات مجلس الشيوخ.





ووجه "أمين الحزب" شكره وتقديره لأهالي وعائلات محافظة الجيزة على ثقتهم الكاملة فى مرشحي الحزب ومنحهم شرف تمثيلهم بمجلس الشيوخ، داعيًا أهالي الجيزة لدعم مرشح الحزب عمرو القماطي فى جولة الإعادة.





ووجه "أمين الحزب بمحافظة الجيزة"، كل الشكر للحزب وقياداته وعلى رأسهم المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس الحزب والمهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب والنائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب، على ما تم من جهد خلال الفترة الماضية وذلك فضلًا عن غرفة العمليات التي شكلها الحزب لمتابعة الانتخابات بمحافظة الجيزة والتي أدارها بإحترافية النائب علاء عابد نائب رئيس الحزب والنائب عبد الوهاب خليل أمين التنظيم بمحافظة الجيزة.





وأوضح "ناصر"، أن المواطن المصري لم يعد جاهلًا، مدللًا على ذلك بحرصه وإصراره على تحقيق الديموقراطية التي تشهدها البلاد، لافتًا في الوقت نفسه إلى دور اجهزة الدولة في توعية المواطنين بحقوقهم الدستورية، وظهور مصر بشكل حضاري يليق بمكانتها التاريخية.





وشكر "ناصر"، جهود الدولة ممثلة في الهيئة الوطنية للانتخابات وكذلك رجال الشرطة المصرية في تنظيم سير انتخابات مجلس الشيوخ، وظهورها بشكل يليق بدولة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.





وأكد "أمين الحزب"، أنه سيكون صوت لكل المصريين تحت قبة المجلس، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن مجلس الشيوخ سيكون علي عاتقه العديد من المهام الصعبة خلال الفترة المقبلة، وأنه سيسعي جاهدًا لتحقيق ما فيه المصلحة للشعب المصري.





وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، فى وقت سابق، نتائج انتخابات مجلس الشيوخ والتي أسفرت عن فوز أعضاء القائمة الوطنية من أجل مصر وفوز 7 مرشحين عن حزب مستقبل وطن بمقاعد مجلس الشيوخ عن دائرة محافظة الجيزة من أصل 8 مقاعد مخصصة للمحافظة فيما سيخوض المرشح الثامن عمر القماطي جولة الإعادة المقررة يومي 6 و 7 سبتمبر المقبلين للمصريين بالخارج، على أن تُجرى الانتخابات داخل مصر يومي 8 و 9 سبتمبر، على أن يتم إعلان النتيجة لجولة الإعادة في موعد أقصاه يوم 16 سبتمبر.





وفاز النائب عادل ناصر بعضوية مجلس الشيوخ بعد أن حصد 181325 صوتًا، وحصد النائب عصام هلال 176432 صوتًا، والنائب أحمد قطب 175327 صوتًا، والنائب عمر زايد 174917 صوتًا، والنائب أحمد دياب 170036 صوتًا، والنائب عمرو عكاشة 166937 صوتًا، والنائب محيي حافظ 161244 صوتًا، فى الوقت الذي حصد فيه المرشح عمرو القماطي 140065 صوتًا ولكنها لم تحقق له نسبة (50% +1%) من إجمالي الأصوات الصحيحة بالانتخابات التي بلغت 282216 صوتًا.