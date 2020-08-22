شيماء الكومي: وقف إطلاق النار في ليبيا أحد ثمار إعلان القاهرة

أكدت د. شيماء الكومي مؤسس اتحاد فتيات الغربية، أن قرارات وقف إطلاق النار في ليبيا الصادرة عن المجلس الرئاسي ومجلس النواب في ليبيا بداية سلام حقيقي للشعب الليبي وهو أحد ثمار إعلان القاهرة حيث تبنت مصر فكرة إعادة بناء ليبيا من جديد ووقف دعم أي ميليشيات مسلحة بما يحقق طموحات الشعب الليبى في استعادة استقرار وطنه، ووقف المطامع الإرهابية، وحفظ ثروات شعبه .





وأوضحت الكومي أن ما تم يعد نجاحا كبيرا للقيادة المصرية في الوصول إلى تسوية سياسية للأزمة الليبية بعيدا عن الحلول العسكرية والمسلحة لتوقف نزيف دماء أشقائنا الليبيين وهي نتيجة لم تكن لتحدث لولا جهود الدولة المصرية.





وأضافت مؤسس اتحاد فتيات الغربية أن مصر نجحت في إنهاء حروب بالوكالة التي تشهدها الأراضي الليبية وهو ما رحب به جميع الأطراف خاصة أنه سيؤدي إلى تفكيك الميليشيات ويوقف التدخل الأجنبي في الشئون الداخلية للشعب الليبي.