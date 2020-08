سلاف فواخرجي تظهر بجوار رشدى أباظة.. شاهد

رشدي وأنا 💔❤️ #رشدي_أباظة #سلاف_فواخرجي #ميرامار #شارع_شيكاغو

A post shared by Sulaf Fawakherji سُلاف فواخرجي (@sulaffawakherji) on Aug 22, 2020 at 4:17am PDT