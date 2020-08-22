AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

سلاف فواخرجي تظهر بجوار رشدى أباظة.. شاهد

السبت 22/أغسطس/2020 - 04:25 م
سلاف فواخرجي
سلاف فواخرجي
Advertisements
محمد بدران

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت  سلاف وبجورها صورة لدنجوان السينما المصرية رشدى اباظة وعلقت قائلة: "‎رشدي وأنا 💔❤️
رشدي_أباظة #سلاف_فواخرجي
#ميرامار #شارع_شيكاغو".

ويُعرض حاليا للمجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الحديد شارع شيكاغو

سلاف فواخرجي تنشر صورة من كواليس مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"

انتي تتحبي زي ما انتي.. سلاف فواخرجي في أحدث ظهور عبر انستجرام

بـ شعر أحمر.. شاهد سلاف فواخرجي في أحدث ظهور

بـ شعر أحمر وطرحة.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها

سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الجديد شارع شيكاغو

ترشيحاتنا

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

تحطم طائرة في جنوب السودان وسقوط عدد من القتلى.. فيديو

بعد آخر ظهور له مع أحمد عز.. شوبير يدعم مؤمن زكريا بهذه الكلمات

هل يجوز للمريض جمع الصلوات قبل إجراء عملية جراحية؟.. الإفتاء تجيب

شغل سيد عبد الحفيظ.. ميدو: الأهلي سرب تشكيل القمة غلط

البرلمان الليبي يعلق على أنباء نزع السلاح من سرت والجفرة

AdvertisementS

انفراد| جون بولتون مستشار ترامب السابق يتحدث عن حرب مصر ضد الإرهاب وخطورة الوضع في ليبيا

وزيرة الصحة: تراجع ملحوظ فى أعداد مصابي كورونا.. ويجب عدم التراخى مع الوباء

كيس كاراتيه بـ 5 جنيه والهدايا بالدولار.. ما القصة؟

تلقى رشوة جنسية لتسريب الامتحان.. الإدارية العليا تعزل عميد تربية ببنها

كل حاجة فى وقتها.. وزيرة الصحة تكشف عن استعدادات مواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا

متاحة لجميع الركاب.. مترو الأنفاق يدعو المواطنين لاستخراج الاشتراكات المدعمة

تعديلات جديدة على تشكيل الأهلي لمواجهة الزمالك..مفاجأة ثلاثي الوسط

محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب وتحدد موعدا عاجلا لفحص سجلاته الضريبية

القمة 120.. كارتيرون يستقر على تشكيل الزمالك لمواجهة الأهلي

هل زوجي في الدنيا هو نفس زوجي في الآخرة؟.. الإفتاء تجيب

بعد شبهة تسمم واتهام بوتين.. طائرة إسعاف جوية تنقل زعيم المعارضة الروسية إلى ألمانيا | صور

أخبار الرياضة.. ميدو يحذر الزمالك من خدعة سيد عبد الحفيظ.. وممر شرفي لمؤمن زكريا في القمة 120

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا.. انطلاق بريفاس موديل 2021 من جيلى.. صور

تعرف على أسعار أشهر الموتوسيكلات فى مصر 2020

رسميا.. أول صور للتحفة الفنية رولز رويس داون سيلفر بوليت