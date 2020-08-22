سلاف فواخرجي تظهر بجوار رشدى أباظة.. شاهد

وظهرت سلاف وبجورها صورة لدنجوان السينما المصرية رشدى اباظة وعلقت قائلة: "‎رشدي وأنا 💔❤️

رشدي_أباظة #سلاف_فواخرجي

#ميرامار #شارع_شيكاغو".



ويُعرض حاليا للمجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد شارع شيكاغو الذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.



مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.



وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.