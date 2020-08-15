بـ الكمامة.. سلاف فواخرجي تبهر متابعيها

نشرت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، صورة جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت سلاف فواخرجي داخل سيارتها وهى ملتزمة بالإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ترتدى الكمامة ورفعت شعرها الاحمر للخلف ونالت إعجاب متابعيها.

وعلقت سلاف فواخرجي على الصورة قائلة "اللهو الخفي".

ويُعرض حاليا للمجمة سلاف فواخرجي مسلسلها الجديد شارع شيكاغو والذى تجسد فيه شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.





مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.



وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.





