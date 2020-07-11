AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بسبب وزنه الزائد.. ابن سلاف فواخرجى يتعرض للتنمر والفنانة ترد بقوة.. شاهد

السبت 11/يوليه/2020 - 10:51 ص
سلاف فواخرجى
سلاف فواخرجى
Advertisements
أحمد إبراهيم
ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى لأول مرة فى بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وكان ذلك سببا فى هجوم شرس على ابنها على الذى ظهر معها فى الفيديو.  

وتعرض ابنها علي للتنمر والشتم من قبل بعض المتابعين، إذ تمحورت تعليقات البعض حول وزن ابنها قائلين إنه "سمين" أو متسائلين عن وزنه "اديش وزنك علي؟".

اقرأ أيضا:

وعلى الرغم من أن فواخرجى لم تعطِ أهمية لهذه التعليقات فى البداية إلا أنها بعد ذلك انزعجت وردت على هذه التعليقات المسيئة لطفلها الذى يبلغ من العمر 11 عاما. 

وجاء رد سلاف فواخرجى بأن ما تعرض لها ابنها نوعا من التنمر غير المقبول وليس من الأدب ما يحدث موجهة رسالتها إلى متابعيها. 

أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، في أواخر الشهر الحالي، عبر فضائية "osn".

وتجسد سلاف في المسلسل شخصية "ميرامار"، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل "شارع شيكاغو"، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل "خط ساخن" مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سلاف فواخرجي تستعرض جمالها في أحدث ظهور

سولاف فواخرجي: نحن من طين يجرحنا صغير الشوك‎ ويوجعنا الأذى

الفنانة السورية سلاف فواخرجي تنشر رسالة غامضة على الأنستجرام

سلاف فواخرجي تروج لمسلسلها الحديد شارع شيكاغو

بفستان من الستينيات.. سولاف فواخرجي تفاجئ جمهورها بإطلالة مميزة

بالخرز الأزرق.. سلاف فواخرجي تشارك جمهوها بصورة جديدة عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

كيفية تكفير الكبائر والذنوب الكبيرة؟ علي جمعة: هذه أسهل طريقة لمحوها

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

نوستالجيا| قصة أول حفل غنت فيه كوكب الشرق أم كلثوم في حياتها.. وسبب تسميتها بهذا الاسم

الدولار يسجل 15.96 جنيه.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

تحرك برلماني لحظر اللعب بالطائرات الورقية.. وغرامة لمستخدميها من الأطفال

AdvertisementS

وصوله للذروة.. استشارى حساسية يكشف عن أسباب انخفاض أعداد إصابات ووفيات كورونا

الغرامة تصل لـ 100 ألف جنيه.. ننشر عقوبتي قانون الإيداع والقيد المركزي

يوليو أصعب شهر بالصيف.. الأرصاد: ارتفاع فى نسب الرطوبة ووصولها إلى 90% حتى نهاية الأسبوع

بأسعار تبدأ من 364 ألف جنيه.. وزير الإسكان: طرح وحدات سكنية للحجز لمتوسطى الدخل بالمدن الجديدة بالتقسيط على 20 عاما

تبدأ اليوم.. موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام

استنفار تام.. صحيفة إماراتية: 6 آلاف من أبناء قبائل ليبيا للدفاع عن سرت

27 محكمة تفتح أبوابها لتلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ

طلاب إعدادي تحرشوا بمعلمة بعنف.. الإدارية العليا توقف مسئولا بالتربية والتعليم لعدم حمايتها

العركة على يافطة.. عزمى مجاهد يروى تفاصيل زيارة صالح سليم للزمالك

بعد كورونا والطاعون.. شاهد.. كارثة جديدة تهدد الأخضر واليابس فى الصين

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رجاء الجداوى فى آخر عمرة قبل رحيلها

بعد تلقيها تهديدات من متحرشين.. 10 إطلالات لافتة لـ رانيا يوسف

بإطلالة جذابة بالأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف أنظار متابعيها على إنستجرام