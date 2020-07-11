بسبب وزنه الزائد.. ابن سلاف فواخرجى يتعرض للتنمر والفنانة ترد بقوة.. شاهد

ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى لأول مرة فى بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وكان ذلك سببا فى هجوم شرس على ابنها على الذى ظهر معها فى الفيديو.





وتعرض ابنها علي للتنمر والشتم من قبل بعض المتابعين، إذ تمحورت تعليقات البعض حول وزن ابنها قائلين إنه "سمين" أو متسائلين عن وزنه "اديش وزنك علي؟".





اقرأ أيضا:





وعلى الرغم من أن فواخرجى لم تعطِ أهمية لهذه التعليقات فى البداية إلا أنها بعد ذلك انزعجت وردت على هذه التعليقات المسيئة لطفلها الذى يبلغ من العمر 11 عاما.





وجاء رد سلاف فواخرجى بأن ما تعرض لها ابنها نوعا من التنمر غير المقبول وليس من الأدب ما يحدث موجهة رسالتها إلى متابعيها.





أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، عن موعد عرض مسلسلها الجديد "شارع شيكاغو"، في أواخر الشهر الحالي، عبر فضائية "osn".

